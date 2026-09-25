Manuel Pimentel Málaga, 25 SEP 2026 - 18:30h.

Un grupo de vecinos crea un tour turístico en bicicleta para enseñar las calles más bonitas, los corralones y dar a conocer la esencia cultural y flamenca de sus barrios

La ruta se puede personalizar en grupos de 10 a 20 personas e incluye apertivo y refresco al final del itinerario, con posibilidad de añadir un espectáculo flamenco

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“Málaga no solo se visita, también se vive”. Bajo esta premisa nace ‘Barrio Verano Azul’, un innovador tour en bicicletas como las de la mítica serie grabada en Nerja para recorrer los barrios de La Trinidad y El Perchel de la ciudad de Málaga. La idea es dar a conocer a los viajeros el lado más auténtico y popular de la capital malagueña visitando corralones típicos del barrio pedaleando sobre dos ruedas.

“La esencia del tour es que conozcan la cultura popular del barrio, nuestros corralones, las calles con adornos y todos los sitios flamencos, es un sitio en el que han nacido muchos artistas”, explica a la web de ‘Informativos Telecinco’ el creador de esta iniciativa, Juan Carlos Mira.

La ruta, que comienza en la Calle Trinidad, invita a los visitantes a descubrir de un modo diferente "la auténtica Málaga en bicicleta" para explorar ambos barrios "entre la historia, el flamenco, el arte y todos esos rincones que definen nuestro barrio", detalla uno de los organizadores. Este tour, que consta de grupos de 10, 15 o 20 personas incluye un aperitivo y bebida al final del itinerario.

Bicicletas con historia

Uno de los atractivos de esta experiencia es que los visitantes podrán utilizar réplicas de aquellas bicicletas con las que los personajes de la mítica serie 'Verano Azul', Tito, Pancho, Bea o Piraña pedaleaban por Nerja. Estas bicis vintage son verdaderos tesoros de los años 60 y 70 que los organizadores del tour han recuperado. Otras, como por ejemplo la bicicleta de trabajo de la marca Orbea con 80 años de historia que Juan Carlos Mira sigue conservando.

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La ruta propuesta incluye calles típicas del barrio, los patios más bonitos que están decorados los 365 días al año y la cuna del cante. La memoria de las personalidades que vivieron en las antiguas calles de El Perchel y La Trinidad es muy viva: Chiquito de la Calzada, Lola Flores 'La Faraona', Pepito Vargas, La Repompa, 'El chino' o 'El tiriri' son solo algunos de los nombres que resuenan durante el tour. Para los turistas extranjeros les sonará más el internacional Little Pepe, uno de los pocos que habla inglés.

También para los malagueños

"Barrio Verano Azul" no está solo pensado para los turistas. Esta también es una ruta para los vecinos de otros distritos de Málaga que conocen el barrio solo de oídas. Por ejemplo, las cofradías de La Trinidad y El Perchel como el famoso Jesús Cautivo de Málaga son famosas en la ciudad pero "además hay patios, historia y mucha esencia en el barrio que debería conocerse" asegura Mira.

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La Trinidad es el barrio más poblado de la capital malagueña, con 11.176 habitantes, mientras que El Perchel Sur y Norte cuenta con 6.073 vecinos. Ambas zonas del distrito Centro son de los barrios más antiguos de la ciudad y tienen varios edificios declarados Bienes de Interés Cultural (BIC): la Iglesia de San Pedro, el convento de San Andrés, el de Santo Domingo y el de La Trinidad. Sin embargo, asegura Mira, son los vecinos de la zona los que mantienen vivas tradiciones como el cante, el baile y la cocina tradicional.

Experiencia personalizable

El precio del tour se ajustará dependiendo del número de personas que participen en él. Además, se puede incluir un espectáculo de flamenco al final de la ruta. De momento, los organizadores están dando a conocer su iniciativa, y pronto se dará a conocer más información sobre cómo y cuándo hacer la reserva y qué puntos se descubrirán pedaleando, tanto conocidos como desconocidos.

Los malagueños han reaccionado muy positivamente a esta iniciativa y han dado su agradecimiento a Barrio Verrano Azul por ofrecer esta oportunidad para dar a conocer estos barrios y que la gente descubra que Málaga no es solo un lugar para visitar, también para vivir.