Equipo Outdoor 01 AGO 2026 - 12:00h.

La pareja de 'Gran Hermano' ha compartido el rincón favorito de su nuevo piso en Madrid, ya completamente amueblado

Violeta Crespo destapa la realidad del mundo influencer: “He vivido una situación muy incómoda, se os caería tanta gente del altar...”

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Violeta Crespo y Edi Insua siguen dando forma a su primer hogar juntos en Madrid. La pareja de 'Gran Hermano 19', que en abril anunció que habían encontrado su primer piso en la capital, ha compartido a través de sus redes el rincón favorito de la casa, ya amueblado y con una pieza valorada en más de 2.500 euros.

En ese rincón se encuentra un amplio sofá rinconera en color azul, elegido entre más de veinte tonalidades distintas disponibles, de diseño nórdico y estética minimalista. Sus dimensiones son de 300 por 200 centímetros de ancho y fondo, con una altura de 70 centímetros, todo un símbolo del nuevo comienzo que representa para la pareja, que hizo pública también su decisión de comprometerse el pasado diciembre, en su primer aniversario juntos.

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Tiene capacidad para transformarse en una superficie de descanso mucho más grande o incluso en cama, gracias a un sistema de colchones modulares que se conectan entre sí mediante un cierre sencillo. "Diseño, comodidad y ese toque que hace que no quieras levantarte del sofá", ha escrito la pareja junto a las imágenes.

El precio asciende a 2.695 euros. El mueble está fabricado con estructura de acero cromado y colchones de espuma de alta resiliencia, con una altura de asiento de 34 centímetros y una profundidad de 65, pensados para aguantar un uso diario intensivo sin perder comodidad. La funda, de tejido resistente y compuesto en su mayoría por poliéster, es extraíble y lavable, un detalle práctico que la pareja ha valorado especialmente pensando en el día a día.

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Violeta y Edi se conocieron dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, en la decimonovena edición de 'Gran Hermano', y desde que salieron del concurso en diciembre de 2024 han mantenido una relación a distancia entre Galicia y Madrid, repartida entre viajes y escapadas románticas. Lejos de desgastarse, el vínculo se ha ido reforzando con el tiempo, hasta el punto de comprometerse en su primer aniversario y decidir, meses después, dar el paso de vivir juntos en la capital.

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Así, el piso que a principios de año todavía estaba sin amueblar ya cuenta con su primera gran pieza, con la que la pareja ha decidido dar forma al rincón donde pasan la mayor parte de su tiempo libre en casa, disfrutando de los primeros meses de convivencia como pareja recién comprometida y dando los primeros pasos hacia la vida que quieren construir juntos en la capital.