Fiesta 26 SEP 2026 - 18:27h.

Compartir







Continúan las reacciones a la entrevista de Belén Esteban en '¡De viernes!'. Los colaboradores de 'Fiesta' analizan al detalle cada uno de los duros titulares que dio Belén Esteban en su regreso televisivo. Uno de los duros capítulos que compartió Belén Esteban con el público fue acerca de su sonada y polémica salida de 'Ambiciones', junto a su hija siendo un bebé y prácticamente con una mano delante y otra detrás. Aquí, se habría producido una acalorada discusión entre la Esteban y Jesulín de Ubrique.

Las duras palabras de Belén Esteban a Jesulín de Ubrique

Los colaboradores se suman al llamamiento de Belén Esteban y le echan en cara a Jesulín de Ubique que haya sido un padre ausente con su hija Andrea Janeiro durante todos estos años. A pesar de todo, Belén le pide al torero que llame a su hija y que inicie ese acercamiento que su hija reclama. En este punto, un colaborador de 'Fiesta' da un paso más allá y sorprendente desvelando una dura conversación que se habría producido entre la Esteban y Jesús.

Jesulín estaría dispuesto a dar un paso al frente y hablar y podría destapar con detalles lo que el colaborador de 'Fiesta' revela a continuación. Contexto: se habría producido una discusión familiar en la cocina de 'Ambiciones' en la que la familia de Jesulín se habría enfrentado a Belén. Este no habría defendido a su pareja y habría enfadado profundamente a Belén. Acto seguido, antes de salir de 'Ambiciones' para siempre, le habría espetado lo siguiente:

"Eres un hijo de puta. Te voy a hundir la vida, te voy a destrozar", habrían sido las palabras de Belén Esteban hacia Jesulín. Pero hay más. El colaborador de 'Fiesta' también añade lo siguiente: "Hay una frase posterior que yo no voy a decir porque solamente le competen a Jesús y a Belén que es muy dura y que explicaría el motivo de todo esto". "Poco le dijo cuando. Te están tratando fatal, te sientes sola en esa casa. Jesús no te defiende. Tu suegro te insulta. No quieren a tu hija... poco le dijo", añade Kiti Gordillo para defender a Belén.

La llamada de Andrea Janeiro al 112

Por otro lado, este colaborador también ha puesto sobre la mesa la supuesta llamada al 112 que habría efectuado Andrea Janeiro cuando era una niña y se encontraba de vacaciones en 'Ambiciones'. Sucedió un mes de agosto y la hija de Belén Esteban era una niña. Una llamada de su madre una mañana preocupó tanto a la niña que terminó llamando al 112.