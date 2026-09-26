Berto González 26 SEP 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' disfruta en su casa de Gran Canaria de una amplia terraza con salón chill out, comedor tropical y vistas panorámicas

Lola Ortiz toma una importante decisión y explica el motivo: "Este cambio duele"

Compartir







Lola Ortiz volvió a Gran Canaria para asentarse definitivamente espués de una etapa viviendo en Madrid. La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' adquirió en 2021 una vivienda de casi 200 metros cuadrados que fue transformando a su gusto, con una decoración de inspiración étnica, materiales naturales y una marcada presencia de tonos tierra. Entre sus espacios más destacados se encuentra una amplia terraza cubierta concebida como un mirador y una zona de descanso al aire libre, que con el tiempo ha incorporado vegetación, un comedor exterior y un salón chill out que se ha convertido en la joya de la vivienda.

La casa de casi 200 metros cuadrados que compró en Gran Canaria

La vivienda de Lola Ortiz está situada en Gran Canaria, isla a la que decidió regresar después de vivir en Madrid. A principios de 2021 dio el paso de comprar su propia casa y, desde marzo de aquel año, se convirtió oficialmente en propietaria. El cambio le permitió recuperar una vida cerca del mar, practicar una de sus grandes aficiones, el buceo, y volver a estar más cerca de los suyos.

La propiedad cuenta con casi 200 metros cuadrados y tres dormitorios. Cuando recibió las llaves, la concursante de 'Supervivientes All Stars' ya tenía bastante definida la línea estética que quería seguir en su vivienda: paredes claras, elementos étnicos, muebles de madera y detalles de mimbre.

PUEDE INTERESARTE Imponen una orden de alejamiento al exnovio de Lola Ortiz: la reflexión de la influencer tras la resolución judicial

En el interior, esa decoración se aprecia sobre todo en el salón, donde la madera se mezcla con metal negro y piezas decorativas en colores tierra. También introdujo una pared oscura para crear contraste y darle más personalidad a la estancia. Los pasillos mantienen ese mismo estilo con paredes blancas, lámparas de mimbre, iluminación cálida y elementos decorativos naturales.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Uno de los tres dormitorios fue convertido en un gran vestidor, equipado con muebles blancos realizados a medida, estanterías abiertas, barras, cajoneras y un espejo de grandes dimensiones.

Una terraza cubierta con salón chill out, comedor tropical y vegetación

La terraza es uno de los espacios que mejor define la decoración del interior y de la vivienda en general. La psicóloga decidió conservar el mobiliario exterior que encontró en la casa, como los sofás y mesas de mimbre acompañados de cojines beige, creando un rincón destinado al relax y al descanso.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El porche está protegido por una cubierta de cañizo, atravesada por grandes vigas oscuras que generan contraste y aportan más calidez. De la estructura cuelgan varias plantas verdes, mientras que las paredes están acabadas en un tono verde suave. Los grandes cerramientos y ventanas con perfilería negra permiten la entrada de abundante luz y refuerzan su condición de mirador.

El salón exterior gira alrededor de un sofá en un intenso tono mostaza, acompañado por una gran monstera y textiles con motivos geométricos y étnicos. La base del sofá deja la madera a la vista y sobre una de las paredes aparece además una pieza de macramé de grandes dimensiones, un recurso que conecta directamente con las fibras vegetales presentes en otros rincones de la vivienda.

A pocos pasos se encuentra el comedor exterior, organizado alrededor de una amplia mesa rectangular de madera con sillas del mismo material. Las plantas suspendidas del techo vuelven a aparecer sobre esta zona y acentúan su estilo tropical. Una gran lámpara colgante realizada en fibra natural completa la decoración y contrasta perfectamente con el cañizo que cubre techo del porche.

El suelo de baldosas en tono terracota unifica toda la terraza y le da un acabado más cálido. Lola Ortiz cuenta con una amplia terraza exterior concebida para comer, descansar y disfrutar de su mirador y sus vistas panorámicas, manteniendo el estilo étnico y tropical que caracteriza el resto de su hogar en Gran Canaria.