Cristian Suescun, exconcrusante de 'Supervivientes' se mantiene alejado de los realities y muy presente en redes sociales

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Cristian Suescun, exconcursante de 'Supervivientes 2020', dejó de ser únicamente “el hermano de Sofía Suescun” y conseguir que el público descubriera quién era realmente durante el programa. Su aventura terminó antes de lo que probablemente esperaba, convirtiéndose en el cuarto expulsado de aquella edición, pero fue suficiente para que comenzara a construir su propio personaje televisivo. Poco después volvió a ponerse delante de las cámaras en 'La casa fuerte', donde concursó formando equipo con su madre, Maite Galdeano.

Seis años después, el hermano de Sofía Suescun ya no ocupa el mismo espacio la televisión. Aunque ha seguido protagonizando apariciones puntuales y su nombre continúa inevitablemente ligado al universo mediático de su familia, Cristian ha trasladado buena parte de su actividad a las redes sociales. Instagram, TikTok, YouTube y, especialmente, su perfil en una página de contenido para adultos se han convertido en importantes escaparates de su faceta como creador de contenido.

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Los viajes, el gimnasio, los coches y el cuidado de su imagen protagonizan ahora buena parte de la vida del navarro. Cristian no esconde que le gusta cuidarse ni tampoco presumir de los resultados. El entrenamiento y la alimentación forman parte de sus rutinas, al igual que los tratamientos estéticos a los que recurre abiertamente para mejorar determinados aspectos de su físico.

De la televisión a las redes sociales

La popularidad de Cristian está inevitablemente ligada a la televisión. Aquella intensa etapa televisiva no terminó traduciéndose, sin embargo, en una sucesión permanente de realities. Con el paso del tiempo, ha encontrado en el mundo digital una manera diferente de mantenerse conectado con quienes comenzaron a seguirlo gracias a la televisión.

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Su perfil de Instagram, funciona como escaparate de ese nuevo estilo de vida. Su físico tiene un importante protagonismo, pero también los viajes, los coches, sus entrenamientos y diferentes momentos de su vida cotidiana.

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Dentro de esa estrategia digital, su perfil en una página de contenido para adultos ocupa un lugar destacado. Cristian cuenta con un perfil propio en la plataforma en el que acumula más de un millar de publicaciones y ofrece distintas modalidades y promociones de suscripción. Su propuesta no se limita a publicar fotografías o vídeos, sino que busca convertir la interacción directa con sus seguidores en parte del atractivo de la cuenta.

En la presentación del perfil explica a sus nuevos suscriptores algunas de las posibilidades disponibles, entre ellas contenido diario, vídeos personalizados y videollamadas. También diferencia entre el material incluido con la suscripción y determinados contenidos premium que requieren un desbloqueo adicional.

Pero, al menos en su presentación, Cristian insiste especialmente en otro elemento: el contacto con sus seguidores. “Cuando te suscribes es para que tengas algo muy importante que es el contacto diario conmigo”, explica en la descripción de su cuenta, donde anima a quienes se incorporan a escribirle directamente.

Gimnasio, alimentación y retoques estéticos

El navarro dedica tiempo y esfuerzo a mantenerse en forma y el gimnasio aparece de manera recurrente en su contenido. Los entrenamientos forman parte de una rutina orientada a conseguir un cuerpo musculado y definido que después no tiene ningún problema en lucir ante sus seguidores.

La alimentación acompaña a esa disciplina deportiva. Entrenar con frecuencia y cuidar lo que come forman parte de un estilo de vida en el que la estética tiene un peso evidente.

A diferencia de quienes prefieren mantener en secreto cualquier intervención estética, él habla con naturalidad de determinados tratamientos y retoques a los que recurre. Esta naturalidad frente a la medicina estética encaja con una personalidad digital en la que la apariencia ocupa un lugar central. Cristian cuida su cuerpo, entrena y posteriormente lo convierte en una parte importante del contenido que comparte.