El novio de Miri Pérez-Cabrero y la mujer de Asraf Beno se conocieron en 2014 gracias a la hermana de él

La pareja contrajo matrimonio en México durante unas vacaciones y poco después finalizaron su relación

Compartir







Mucho antes de convertirse en un rostro habitual de los realities, Alejandro Albalá, exconcursante de 'Supervivientes All Stars', entró en la crónica social por su relación con Isa Pantoja. Su historia comenzó en 2014 de una manera casi casual, gracias a Marta, hermana de él. Lo que en un principio podía parecer un romance juvenil terminó convirtiéndose en una de las relaciones más comentadas de aquellos años.

La relación que mantuvieron Isa Pantoja y Alejandro Albalá estuvo marcada desde el principio por la intensidad. Él no tardó en reorganizar por completo su vida para estar a su lado para instalarse con ella. Sevilla y Londres fueron algunos de los escenarios de una historia en la que las reconciliaciones convivieron con las crisis y las rupturas. Durante un viaje a México, decidieron casarse en Cancún vestidos de blanco y frente al mar. Una ceremonia que inicialmente pudo parecer algo simbólico, pero que terminó teniendo consecuencias legales para ambos.

PUEDE INTERESARTE Isa Pantoja llora desconsoladamente al despedirse de Asraf Beno

Apenas unos meses después de la boda, Isa Pantoja y Alejandro Albalá volvieron a tomar caminos separados. El divorcio tardaría todavía en llegar y su ruptura acabaría rodeada de reproches, nuevas parejas y declaraciones públicas. Esta es la cronología de su historia de amor:

Así comenzó todo

Isa Pantoja y Alejandro Albalá se conocieron en 2014. El nexo entre ambos fue Marta Albalá, hermana de Alejandro y amiga de Isa. Gracias a esa amistad comenzaron a coincidir y surgió una conexión que pronto se convirtió en algo más. Lo que comenzó como un noviazgo entre dos jóvenes avanzó rápidamente hacia una relación mucho más seria.

PUEDE INTERESARTE Isa Pantoja enseña las manchas que le han salido en la cara

Alejandro decidió apostar por aquella historia prácticamente desde el principio. Dejó atrás Santander e incluso interrumpió sus estudios relacionados con el sector aéreo para trasladarse a Sevilla y comenzar una nueva etapa al lado de Isa. No solo iniciaba una convivencia en pareja, sino que entraba en una dinámica familiar en la que también estaba presente Albertito, el hijo que Isa había tenido con Alberto Isla.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La exposición mediática de la pareja era constante y cada movimiento terminaba convertido en noticia. En medio de ese contexto, la pareja tomó una decisión drástica, marcharse durante un tiempo de España. En 2015, Isa Pantoja y Alejandro Albalá se instalaron en Londres junto al pequeño Albertito.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Uno de los momentos que hizo que Alejandro dejase de ser únicamente “el novio de Isa Pantoja” llegó con la participación de ella en ‘Supervivientes’. Isa Pantoja viajó a Honduras para afrontar la experiencia y Albalá terminó teniendo presencia en el programa cuando se desplazó hasta los Cayos Cochinos para sorprenderla. Sin saberlo, aquella aparición suponía también un primer acercamiento al mundo de los realities que posteriormente ocuparía un lugar importante en su trayectoria televisiva.

La boda en Cancún

La boda de Isa Pantoja y Alejandro Albalá es probablemente uno de los capítulos más sorprendentes de su historia sentimental. Después de numerosas crisis, reconciliaciones y momentos de incertidumbre, la pareja decidió dar un paso que parecía contradecir toda aquella inestabilidad convirtiéndose en marido y mujer. El enlace tuvo lugar en junio de 2016 durante un viaje a Cancún, México. La pareja se encontraba disfrutando de una etapa de reconciliación cuando decidió formalizar su relación con una ceremonia junto al mar.

Una playa mexicana, el Caribe de fondo y los dos vestidos completamente de blanco. Isa eligió para aquel día un vestido sencillo, fresco y veraniego, alejado de los diseños tradicionales de novia. Completó su imagen con un ramo de flores blancas y prescindió de zapatos para caminar sobre la arena. Alejandro siguió la misma estética relajada. Apostó por una camisa blanca de estilo caribeño, adornada con una pequeña flor, y unos pantalones claros remangados. También estuvo descalzo durante la ceremonia.

Isa Pantoja y Alejandro Albalá celebraron una ceremonia civil ante un juez y acompañados por cuatro testigos. Para poder casarse tuvieron que presentar la documentación correspondiente y completar los requisitos exigidos para que la unión pudiera celebrarse legalmente. Entre los trámites figuraban la acreditación de su estado civil, sus documentos identificativos y diferentes certificados necesarios antes del enlace.

Durante un tiempo intentaron mantener aquel paso en un segundo plano. Su boda no respondió al patrón habitual de un enlace mediático y la noticia terminó trascendiendo posteriormente. De hecho, cuando las imágenes llegaron a los medios, la situación sentimental de sus protagonistas ya había cambiado.

La separación y un divorcio que no llegó hasta 2018

La ruptura definitiva de Isa Pantoja y Alejandro Albalá llegó aproximadamente seis meses después de su boda en Cancún. El matrimonio que había comenzado frente al mar terminó mucho antes de que pudieran resolver oficialmente todas las consecuencias legales de aquella decisión.

La separación estuvo acompañada, además, por una circunstancia especialmente llamativa, cuando las imágenes de su boda comenzaron a hacerse públicas, ellos ya no estaban juntos. Mientras una revista mostraba aquel romántico enlace mexicano, la pareja atravesaba una realidad completamente distinta.

El divorcio de Isa Pantoja y Alejandro Albalá llegó en 2018, aproximadamente dos años después de aquella boda caribeña. Para entonces sus vidas habían cambiado por completo. Ambos habían iniciado nuevas relaciones y Alejandro se había convertido ya en un personaje televisivo por derecho propio