Isa Pantoja enseña las manchas que le han salido en la cara

Natalia Sette 28 AGO 2026 - 12:32h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha publicado una fotografía en primer plano de su rostro sin maquillaje para enseñar las manchas que le han salido

Las imágenes del increíble viaje de Isa Pantoja a Tánger con Asraf Beno y sus hijos

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Isa Pantoja atraviesa una etapa repleta de felicidad y grandes noticias en el terreno personal. Tras celebrar recientemente los primeros pasos de su hijo Cairo y asentarse definitivamente en su nueva vivienda junto a Asraf Beno, la exconcursante de ‘Supervivientes’ continúa compartiendo con sus seguidores la cara más natural de su día a día.

En esta ocasión, la hija de Isabel Pantoja ha utilizado sus ‘stories’ de Instagram para mostrar unas pequeñas manchas que ha detectado en su rostro tras la constante exposición al sol. La exconcursante de 'GH' ha publicado una fotografía en primer plano de su rostro sin filtros ni maquillaje, dejando ver unas leves marcas sobre la zona del puente nasal.

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“Por el sol me salieron estas manchas en la nariz... Espero que cuando no esté tan morena ya no las tenga”, ha explicado con total sinceridad ante sus seguidores. Fiel a su estilo cercano, la influencer ha dejado claro su deseo de que la sobrepigmentación desaparezca a medida que el bronceado vaya perdiendo intensidad.

La aparición de estas marcas en el rostro tras tomar el sol es una respuesta natural del organismo. Cuando la piel se expone a la radiación ultravioleta sin la protección adecuada o durante largos periodos, la producción de melanina se acelera de forma desigual como mecanismo de defensa.

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Este proceso provoca la acumulación del pigmento en zonas localizadas y expuestas como las mejillas, el frente o la nariz, dando lugar a manchas solares o melasma. Aunque Isa confía en que su piel recupere su tono uniforme con la llegada del otoño y la pérdida del moreno, los expertos recuerdan que la fotoprotección diaria y los tratamientos despigmentantes son clave para prevenir su fijación definitiva.

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Pese a este pequeño inconveniente, Isa Pantoja sigue disfrutando al máximo de su día a día enfocado en su familia y en la bonita etapa que vive junto a su marido y sus pequeños.