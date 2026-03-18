Natalia Sette 18 MAR 2026 - 19:50h.

La exconcursante de 'Supervivientes' cuenta abiertamente una época bastante dolorosa para ella y su familia

Los estudios de Alexia Rivas antes de saltar a la fama en la tele

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Alexia Rivas vuelve a subir una bonita reflexión a su perfil de Instagram. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ tiene acostumbrados a sus seguidores a abrirse en canal y hablar de experiencias que han marcado su vida. En esta ocasión, la colaboradora de televisión se sincera sobre su momento familiar más duro.

La periodista ha querido compartir un momento de máxima tensión que hubo en su familia. Para ello, comienza poniendo en contexto a sus seguidores. “Yo había pasado por un mal momento. Cuando estás tan en el foco, los padres sufren mucho. Y sobre todo cuando es de 0 a 100, de ser anónima, a ser muy conocida”, ha empezado diciendo.

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En el año 2020, Alexia protagonizó una de las mayores polémicas del mundo de la televisión. Un año después, la ficharon como concursante de ‘Supervivientes’ y esto no le sentó nada bien a su padre. “Mi padre me dejó de hablar y me bloqueó cuando quise ir a ‘Supervivientes’”, ha contado con total sinceridad.

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Había visto a su hija pasarlo tan mal por el escrutinio público y él había sufrido tanto por ella que no podía entender cómo tenía ganas de volver a exponerse públicamente. “Yo ese mes intenté hacerle entender que era una decisión para que la gente conociera la verdadera Alexia”, ha explicado. La colaboradora reconoce que lo pasó muy mal, no podía dejar de pensar que le estaba haciendo daño.

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A día de hoy, Alexia entiende la actitud que tomó su padre y lo ha hablado con él. Al final, este momento tan doloroso para ambos terminó bien. “Dos días antes de irme me vino con un libro de supervivencia y nos fuimos juntos a comprar cosas para irme a ‘Supervivientes’”, ha relatado con una sonrisa en la cara. “Es el mejor padre del mundo”, ha asegurado contundente.

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Sin duda ese bache en su relación los unió como nunca. Esta situación hizo que llegara a una importante reflexión que ahora comparte con todos sus seguidores: “Así que si vuestros padres hacen algo que consideréis injusto o os duele yo creo que es trasfondo siempre es por vuestro bien”, ha dicho contundente.

La influencer afirma que no hay un amor comparable al que sienten los padres por los hijos. En su caso, su padre la quería tanto que no quería verla sufrir más, por eso no quería que fuera a ‘Supervivientes’. “Más que vuestros padres, no os va a querer nadie”, ha terminado diciendo Alexia. La reflexión ha sido muy aplaudida por todos sus seguidores que confirman que el amor de los padres es el más importante.