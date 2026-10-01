Anita Matamoros se pronuncia tras la reacción de Brad Pitt al ser preguntado por Makoke durante su visita a España
La influencer rompe su silencio tras la respuesta de Brad Pitt al ser preguntado por Makoke
Makoke reacciona al 'desplante' del actor de Hollywood cuando le preguntan por su romance
La presencia de Brad Pitt en el Festival de San Sebastián ha dejado un momento tan surrealista como comentado en el mundo del corazón. Durante su paso por la alfombra roja, la prensa quiso recordarle el romance que habría mantenido con Makoke a finales de los 90. Sin embargo, el actor aclaró que no la recordaba. Ahora su hija, Anita Matamoros, se ha pronunciado tras este gesto viral de la estrella de Hollywood, que pone en entredicho la historia que lleva décadas formando parte de la cultura popular.
Makoke ya dio declaraciones en 'Fiesta', quitándole hierro al asunto: "No entendéis nada. Es un tema que pasó hace 30 años. Fue un romance superefímero y ya está", Unas palabras con las que dejaba claro que le restaba importancia al hecho de que el ganador de un Premio Oscar no se acordara de ella.
Ahora ha sido su hija, Anita Matamoros, quien se ha pronunciado sobre este episodio durante el estreno del biopic de Raphael. Abordada por los micrófonos de Europa Press, la influencer ha respondido con total naturalidad: "A mí esas cosas a veces me dan un poco de corte, ¿sabes? Yo no lo haría (preguntar a Brad Pitt por Makoke), pero claro, entiendo que se tiene que ganar el pan, entre comillas. Pero bueno, ¿qué te digo?".
Eso sí, cuando le han preguntado sobre si confía o no en el relato de su madre -ya que la sombra de la duda vuelve a planear sobre esta historia del pasado-, la creadora de contenido se ha mostrado contundente: "La gente pone en duda todo, siempre. No tengo por qué no creérmelo"