Natalia Sette 28 SEP 2026 - 16:50h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' hace una reflexión sobre el nacimiento de su hija en su primera cita con Mario tras su llegada

A Claudia Martínez le realizaron la maniobra de Kristeller en el parto, desaconsejada por la OMS y el Ministerio de Sanidad

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Una de las mayores preocupaciones de Claudia Martínez antes de convertirse en madre era “dejar de ser solo dos” y no volver a tener tiempo de calidad con Mario González. Parece ser que eso no ha ocurrido y es que los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ han tenido su primera cita tras el nacimiento de su hija Valentina.

Días antes de dar la bienvenida a su pequeña, la exconcursante de ‘Supervivientes’ compartió una profunda reflexión con sus seguidores donde expresaba el duelo por el que estaba pasando al dejar atrás la etapa de ser solo pareja para convertirse en padres. Aunque ser madre es una de las mejores cosas que le ha pasado en la vida, ese miedo seguía patente.

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Sin embargo, todo ha quedado atrás al ver que pocos días después de dar a luz, ambos han sacado tiempo para irse de cita. “Mi novio y yo yéndonos de cita a los días de tener a nuestra bebé”, ha puesto la influencer en un video en el que aparecen ambos muy cariñosos sosteniendo a su bebé en brazos.

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“La vida no se terminó cuando ella llegó: solo se puso mejor”, ha reflexionado, sintiendo un alivio enorme por ver que uno de sus mayores miedos se ha disipado por completo. La influencer ha ido poco a poco recuperando la normalidad de su vida tras el parto. Ha vuelto a trabajar , ir a eventos y tener citas con Mario, algo que la hace inmensamente feliz.

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Acompañando al video ha escrito: “Tanto miedo que tenía y lo increíble que es estar los 3”. Está claro que desde que se convirtió en mamá, su pensamiento ha cambiado radicalmente y ahora no hay nada que disfrute más que pasar el tiempo con su bebé y su chico.

Muchos de sus seguidores le han dejado tiernos mensajes alegrándose porque la pareja pueda sacar esos ratitos para ellos. “Bellos. Disfrutar de vuestro tiempo es súper importante”, ha escrito una usuaria. “Que bonitooo y bonita familia formáis!!”, ha puesto otra persona. La mayoría de sus fans están de acuerdo en que se les ve muy feliz y que es muy importante el mensaje que ella transmite.

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Sin embargo, ha habido otros internautas que no se han tomado muy bien su reflexión. “La vida no se terminó pero si cambio. El tener hijos implica renunciar a ciertas cosas”, ha escrito una seguidora con cierta indignación. Otras muchas han asegurado que lo que está mostrando Claudia no es una maternidad real.

“Maternidad NO real… luego se crean faltan expectativas y es cuando llegan depresiones post parto etc… la gran mayoría de postpartos no se ven así” o “Tienes una superioridad moral increíble!! A lo mejor tú has tenido un parto estupendo y has podido salir a pasear pero todo el mundo no tiene esa suerte” son algunos mensajes que le han dejado en la publicación.

Claudia, de momento, no se ha pronunciado al respecto sobre estos comentarios negativos aunque ya ha hablado abiertamente del dolor que le produce ver a otras mujeres decirle que está idealizando el postparto cuando ella solo está mostgrando su realidad.