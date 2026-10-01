El increíble posado de Joshua Velazquez, de ‘Supervivientes’, sin ropa

Natalia Sette 01 OCT 2026 - 17:02h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha sorprendido a sus seguidores con unas atrevidas fotos en la ducha

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Joshua Velázquez ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas en las redes sociales. El exconcursante de ‘Supervivientes’ que hace un año acaparaba titulares tras salir a la luz unas cariñosas imágenes junto a Alberto Jiménez , vocalista del grupo Miss Caffeina, disfrutando de las calles de Madrid y con el que después confirmó su relación, ha decidido ahora publicar un increíble posado sin ropa.

El diseñador tinerfeño ha revolucionado su perfil de Instagram al compartir un espectacular posado en el que aparece completamente desnudo, mostrando su figura con total libertad y sin ningún tipo de pudor. Unas fotografías en la ducha, enjabonándose, que ha acompañado de un mensaje reivindicativo y muy aplaudido por su comunidad.

Fiel a su estilo transparente y sin tapujos, el canario ha reflexionado sobre los prejuicios y el pudor que continúan existiendo en la sociedad actual respecto a la desnudez. “Nunca he entendido tanto tabú con el cuerpo. Al final, solo es un cuerpo”, ha escrito junto a las imágenes.

La reacción de sus fans ante el posado del diseñador no se ha hecho esperar. La sección de comentarios de la publicación se ha llenado de cientos de mensajes de apoyo y elogios hacia su filosofía de vida y su cuerpo en forma. Sus seguidores aplaudieron su gesto con frases como “olé tú” o celebrando el resultado visual: “Lo es. Y el tuyo es precioso, mi niño”.

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Otros usuarios han querido sumarse al debate que abre el exconcursante, reflexionando sobre el origen de los prejuicios alrededor del cuerpo desnudo. “El problema nunca ha sido el cuerpo, sino los ojos y la mentalidad de muchas personas”, ha escrito un seguidor, mientras otro añadía: “Di que sí, estoy totalmente de acuerdo”.

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Con este aplaudido gesto, Joshua Velázquez vuelve a dejar claro que vive ajeno a los juicios ajenos. El exsuperviviente continúa apostando firmemente por la libertad de expresión y la autenticidad en cada una de sus publicaciones, con el apoyo absoluto de sus más de 130.000 seguidores.