Morante Jr. ha mostrado en sus redes sociales el tatuaje de su padre que se ha hecho para celebrar su 47º cumpleaños

Morante de la Puebla rompe su silencio tras separarse de Elisabeth Garrido y aclara los motivos: "Es una pena"

Compartir







Este viernes 2 de octubre, José Antonio Morante de la Puebla ha cumplido 47 años. El torero, que ha sufrido recientemente una fuerte lumbalgia, ha recibido una felicitación muy especial de su hijo, el futbolista del Betis Morante Jr., tal y como ha publicado él mismo en su cuenta de Instagram.

En su último storie, Morante Jr. ha mostrado el impresionante tatuaje que se ha hecho en la pierna, donde ha grabado en su piel a su padre, vestido de luces, sentado en una silla y con una banderilla en cada mano.

Sobre la figura, aparece una gran 'M' coronada por una cruz, mientras que a ambos lados pueden distinguirse los nombres de Cynthia, María y Lola, la madre y las hermanas de José Antonio. Y, abajo, al lado de la fotografía, el futbolista ha añadido un mensaje en el que le dice a su padre: "Felices 47, te quiero mucho".

"Felices 47, te quiero mucho"

Unas palabras que le habrán sentado muy bien al torero, sobre todo, después de haber tenido que suspender varias de sus corridas de toros por un fuerte dolor de espalda, que le ha mantenido alejado de los ruedos. También, después de un año complicado en el que el cigarrero sufrió una gravísima cogida en la Plaza de la Maestranza de Sevilla e hizo pública, al poco tiempo, su separación de Elisabeth Garrido tras 16 años de matrimonio y 2 hijas en común.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El pasado 20 de abril, frente cuarto toro de la tarde, llamado Clandestino, el torero fue arrollado por el animal y, en su intento de huida, el pitón izquierdo del toro lo alcanzó por detrás, a la altura del glúteo. La herida alcanzó los 10 centímetros de profundidad y, por ello, Morante tuvo que ser operado en la misma enfermería de la plaza, para ser trasladado posteriormente al hospital, donde se recuperó.

Meses después, una vez se había reincorporado a los ruedos, el cigarrero rompió su silencio sobre si delicada situación personal durante la entrega de las Medallas de Sevilla, donde fue reconocido como Hijo Predilecto de la ciudad. Acompañado por su hijo mayor y autor de esta última felicitación, José Antonio Jr. -fruto de una relación anterior con Cynthia Antúnez - el diestro confesó que "es algo que pertenece a mi vida privada, pero ya venían dándose las cosas regulares. Y bueno, ahora ha salido la noticia. Pero la verdad es que ya hace bastante tiempo", constatando que su separación de Elisabeth era, ya en verano, firme.