Francisco Rivera visita en el hospital a Andrés Roca Rey tras la gravísima cogida de este jueves y habla sobre su relación con su hija

Tana Rivera no se ha separado de Roca Rey desde que sufrió la cornada: estuvo con él en la UCI y ha dado el parte médico a los amigos

Compartir







Francisco Rivera ha sido la primera figura del toreo que se ha acercado este viernes al hospital sevillano en el que está ingresado Andrés Roca Rey tras la gravísima cogida que sufrió este jueves en la plaza de toros de La Maestranza y por la que tuvo que ser operado de urgencia en la enfermería de la plaza.

Y no solo como compañero, sino también como 'suegro', ya que confirmando que su relación con Cayetana está más que afianzada, y arropando a su hija en este delicado trance en el que no se habría separado en ningún momento del torero peruano, no ha dudado en acercarse a la clínica en la que se encuentra actualmente en la Unidad de Cuidados Intensivos con pronóstico "muy grave" para interesarse por su estado.

PUEDE INTERESARTE Quién es Octavio Mulet, el cirujano que ha operado a Morante de la Puebla y a Roca Rey con 72h de diferencia

"Hablad con su apoderado que tiene más información que yo. No lo he visto, está en la UCI todavía y no le puede acompañar nadie" ha expresado ante las numerosas cámaras pendientes del estado del diestro al abandonar el hospital.

PUEDE INTERESARTE Morante de la Puebla recibe el alta hospitalaria y seguirá recuperándose en casa: su estado de salud

Como ha comentado emocionado, "ha sido terrorífico. Ha estado al mismo nivel, de figura del toreo revindicando con la faena quiénes mandan en esto, a la cornada, la cornada ha sido terrorífica...". "La diferencia con la de mi padre ha sido la femoral porque a mi padre se la cortó y Andrés... Vamos, Andrés ha venido la Esperanza de Triana que estaba enfrente", ha relatado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Pero vamos, una cornada de una figura del toreo que vino ayer a jugarse la vida sin trampa ni cartón con un toro peligrosísimo. Se jugó la vida y ese es el precio que pagamos los toreros" ha afirmado sin ocultar su admiración por Roca Rey. "Ahora, a desearle suerte, una recuperación que no va a ser ni fácil ni rápida en mi humilde opinión por la experiencia, pero un torero con esta raza... 29 añitos fíjate" ha añadido.

Y, como ha confesado, en su caso además de como compañero, el lamento es doble por ver el sufrimiento de su hija: "Esa es otra película que es dura, es dura. Como un padre que quiere para su hijo lo mejor, esta profesión es una profesión muy dura, muy sacrificada, y el peligro está cada vez que sale a la plaza. Porque nos quedamos con con el toreo y las emociones, pero un torero en la plaza es tirar monedas al aire".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Cayetana desde luego sabe sabe lo que hay, la dureza del toreo. Para mi hija, si esta relación sigue y continúa, van a ser unos años de estar siempre en vilo" se ha sincerado.

Pero muchas veces y sobre todo un torero de la categoría de Roca y del valor de Roca Rey y de que impone su ley y la manera de imponer su ley es jugarse la vida cada tarde, como se la jugó ayer" ha concluido sobre el novio de su hija.

"Pensar que, para los toreros y sus familias, lo primero que se espera en esa llamada es un 'sin novedad'. Eso es lo importante: que no ha pasado nada. A partir de ahí, si hay éxito, mejor; y si no, tampoco pasa nada. Lo importante es que el hombre salga andando. Pero muchas veces, y más en un torero de la categoría y el valor de Roca Rey, impone su ley jugándose la vida cada tarde, como hizo ayer", ha concluido sobre el novio de su hija.