Todas las pistas que indican que Naomi Asensi y Gerard Arias podrían estar juntos

Natalia Sette 02 OCT 2026 - 15:27h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' han hecho varios movimientos sospechosos que han hecho saltar las alarmas de sus seguidores

Naomi Asensi confirma su ruptura con el futbolista Raúl Sánchez

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Estos últimos días el universo de ‘La isla de las tentaciones’ se ha visto revolucionado. Dos de sus grandes protagonistas, Naomi Asensi y Gerard Arias, han ido dejando pistas que podrían indicar que están comenzando una relación. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto ni ha confirmado la información que circula, todo apunta a ello.

Las alarmas comenzaron a saltar cuando sus seguidores empezaron a verlos juntos en varias ocasiones. A ‘La cuernis’, cuenta dedicada al salseo de Instagram, le han llegado numerosas fotos de personas que los han visto en diferentes sitios: dando un paseo, comprando en el centro comercial, de cena…

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Hasta aquí podría parecer una simple amistad, sin embargo, hay otras cosas que pueden indicar que va más allá. Desde hace semanas, Gerard ha comenzado a dejar ‘likes’ y comentarios en todas las publicaciones de Naomi. Por su parte, ella ha resposteado alguna que otra publicidad que ha hecho el exconcursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’.

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Esto podría considerarse más sospechoso, pues este intercambio de interacciones comenzó recientemente. Además, el exconcursante de ‘Supervivientes’ publicó un ‘storie’ en el que se le veía cenando en un restaurante y detrás, la mano de Naomi, lo que deja claro que estaban de cena, aparentemente, romántica.

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Es aquí donde todo se tuerce y es que la creadora de contenido fue vista de nuevo con el futbolista Raúl Sánchez, su expareja, con el que terminó su relación a principios de septiembre. Sus seguidores ya no saben qué pensar ni qué creer y cómo ella no se ha pronunciado al respecto, todo está en el limbo.

A Gerard la posible “recaída” de Naomi con su exnovio parece que no le ha importado en absoluto, pues ha tenido un tierno detalle con ella. El influencer acudió a un evento dónde habían ramos de flores como decoración. El exsuperviviente no dudó en “robar” uno para regalarselo a ella. Naomi, horas más tarde, publicó una imagen desde el coche de Gerard con la flor: “Me traen una flor robada pero la intención es lo que cuenta”.

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Ahora solo falta que algunos de los dos de un paso al frente y se sincere sobre la realidad de lo que hay entre ambos. Mientras tanto, sus seguidores seguirán especulando y recabando pruebas para demostrar que tienen una relación.