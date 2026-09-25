Naomi Asensi se sincera sobre el mal momento por el que está pasando

Natalia Sette 25 SEP 2026 - 17:58h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha abierto su corazón con sus seguidores para contarle los motivos del bache por el que está pasando

Naomi Asensi hace el ‘house tour’ de su nueva casa: dos habitaciones, desayunador y suelos radiantes

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Naomi Asensi ha decidido dar un paso al frente tras semanas envuelta en un mar de rumores sobre su vida personal. Después de confirmar su ruptura con el futbolista Raúl Sánchez , la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido hablar directamente con sus seguidores para dar la cara y sincerarse sobre el mal momento por el que está pasando.

Lejos de esconderse tras muchos días desconectada de sus seguidores, la ganadora de ‘GH VIP’ ha compartido una profunda reflexión en sus ‘stories’ de Instagram. “Vengo a dar algunas explicaciones que casi nadie me ha pedido pero siento que habíamos creado una comunidad en la que siempre sabíais cómo estaba y os contaba prácticamente todo, y últimamente siento que me he desconectado muchísimo de vosotras”, ha comenzado confesando.

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La creadora de contenido ha dejado claro que su bajón anímico no es por su ruptura sentimental, sino a una acumulación de diferentes cosas. “La realidad es que estos últimos meses me han pasado varias cosas, se me han juntado bastantes cambios y he estado más baja de ánimos de lo normal”, ha admitido con total honestidad.

Para sobrellevar estos duros momentos, la influencer optó por mantenerse distraída en vez de enfrentarse a sus problemas y mostrar su lado más vulnerable a cámara. “Creo que si hubiera estado enseñando mi día a día de verdad habría sido bastante deprimente así que, como hago siempre cuando estoy mal, he hecho todo lo contrario: hacer mil planes, mantenerme ocupada y hacer como que los problemas no existen”, ha revelado.

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Naomi ha admitido también que estos días de bajón la han llevado a replantearse varios aspectos importantes de su vida. “También estoy en un punto de mi vida en el que me estoy replanteando muchísimas cosas y siento que quiero hacer cambios grandes”, ha continuado reflexionado.

Uno de los principales detonantes de su malestar ha sido la mudanza a su nueva casa , lejos de su entorno más cercano. “Incluso adaptarme al piso nuevo me ha costado muchísimo más de lo que pensaba. Parece una tontería, pero me ha costado sentirlo como mi hogar y, estando más sensible, no tener a mi familia y mis amigos cerca tampoco ha ayudado”, ha explicado.

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Afortunadamente, parece que el proceso de adaptación comienza a ver la luz al final del túnel. “Pero por fin siento que estoy remontando, que esta ya es mi casa y estoy volviendo a estar bien. Estoy muy centrada en mí, en cuidarme, hacer deporte, mis amigos y empezando con los cambios que quiero hacer con mi vida”, ha asegurado entusiasmada.

Para tranquilidad de su comunidad, Naomi ha querido cerrar su comunicado aclarando que volverá más fuerte cuando esté completamente recuperada de este bache. “Así que no, no he decidido dejar de contar mi vida ni convertirme en una persona misteriosa. Simplemente necesitaba un tiempo un poco más desconectada. Dadme un poquito más de tiempo y volveré a ser la pesada que os contaba hasta cuando cagaba por stories”, ha terminado prometiendo con la naturalidad y el humor que la caracterizan.