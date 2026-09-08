Naomi Asensi confirma su ruptura con el futbolista Raúl Sánchez

Natalia Sette 08 SEP 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' confirma lo que ya era un secreto a voces: vuelve a estar soltera tras varios meses con Raúl Sánchez

Naomi Asensi responde a las críticas recibidas tras salir a la luz su relación con el futbolista Raúl Sánchez

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Hace unos días que saltaban las alarmas sobre el estado sentimental de Naomi Asensi debido a varias pistas que fue dejando dando a entender que su relación había terminado. Apenas tres semanas después de publicar la primera foto con él en su muro de Instagram, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha terminado por confirmar la ruptura.

Fue a principios de agosto cuando la ganadora de ‘GH VIP’ se dejó ver por primera vez con su nueva ilusión. Raúl Sánchez, futbolista del Castellón y expareja de Ga·la Mora , había logrado conquistar el corazón de Naomi tras un año entero soltera. Aunque parecía que todo iba viento en popa, parece que se ha quedado todo en un fugaz amor de verano.

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Tras eliminar unas imágenes que había publicado con él y lanzar alguna que otra indirecta, la creadora de contenido ha dado un paso al frente y ha terminado por confirmar lo evidente: está soltera. Lo ha hecho con su característico humor, subiendo a su Instagram un video bailando una canción llamada ‘Baila, baila, baila’.

La parte que ha escogido es la más significativa y con la que ha dejado claro su estado sentimental actual: “Bailando y cantando sola en la pista, anda sola, suelta y soltera”. Canta esta estrofa mientras baila y sonríe a la cámara, dando a entender que no ha sido una ruptura que la haya dejado destrozada como otras en el pasado.

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Junto al video, escribió “nadie me aguanta”, provocando la reacción de su comunidad de seguidores, que no han dudado en apoyarla. “Mejor sola que mal acompañada!!”, le ha comentado una de sus fans. Otra ha añadido: “¿No será mejor que no aguantas a nadie? A estas alturas para aguantar tonterías mejor sola”. A este último comentario, Naomi ha respondido con total sinceridad: “Un poco de todo”.

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A pesar de haberle dado una oportunidad al amor después de varias decepciones amorosas, la influencer vuelve a la soltería pero esta vez sin caer en un bache emocional. De momento, Naomi Asensi no ha hablado de si está dispuesta a enamorarse de nuevo o prefiere mantener las distancias con el amor durante un tiempo.