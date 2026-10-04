Julia Garrigós habla por primera vez de su problema de ansiedad

Natalia Sette 04 OCT 2026 - 12:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se abre en canal con su comunidad para hablar de los graves síntomas que le provoca la ansiedad

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Julia Garrigós continúa mostrando su lado más humano y transparente en las redes sociales. Tras visibilizar su compleja operación de escoliosis a los 13 años y enseñar la impactante cicatriz , la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha vuelto a abrirse en canal con su comunidad para hablar por primera vez de su problema de ansiedad.

La influencer ha decidido hablar públicamente por primera vez de la dura batalla que libra contra la ansiedad, detallando los síntomas físicos y emocionales que padece. “Tengo ansiedad. Me cuesta concentrarme, me muerdo las uñas y me cuesta horrores dormir por las noches”, ha comenzado confesado.

Los efectos de este problema terminan afectando de lleno en su salud física y en su rutina diaria. “Por culpa de la ansiedad se me quita el apetito muchas veces y procrastino muchísimo, lo dejo todo para después”, ha continuado relatando. Además, las crisis le provocan episodios de mayor preocupación como mareos, falta de respiración y meterse en “unos bucles negativos de los que me cuesta muchísimo salir”.

La creadora de contenido ha explicado que tiende a sobrepensar en exceso lo que dice, lo que hace y cómo actúa frente a su entorno más cercano. “Lo que para ti es una tontería, en mi cabeza ocupa el tiempo de todo el día”, ha lamentado. Con el objetivo de concienciar a sus seguidores, la joven ha querido compartir un consejo sobre cómo acompañar a las personas que atraviesan esta misma situación.

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“Si tienes a alguien con ansiedad cerca de ti, hay algo que me gustaría que supieras. Lo último que necesita escuchar es que está exagerando o que tiene que tranquilizarse”, ha aconsejado con firmeza. En este sentido, la influencer insta a actuar desde la comprensión y la paciencia. “Piensa que no puede evitar dejar de darle vueltas a las cosas en su cabeza y que lo está haciendo lo mejor que puede”, ha reflexionado.

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Para Julia una de las cosas fundamentales es tener una buena red de apoyo: “Necesitamos a alguien que nos diga ‘estoy aquí, esto va a pasar’, porque la ansiedad es invisible y aunque no se vea no significa que la persona no lo esté pasando realmente mal”.

El testimonio de Julia ha tenido una respuesta inmediata y abrumadora por parte de sus seguidores. La sección de comentarios se ha llenado de cariñosos mensajes y muestras de apoyo, agradeciendo que dé voz a un problema tan presente en la sociedad actual.