Natalia Sette 04 SEP 2026 - 17:59h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones 10' se abre para contar una de las experiencias más duras de su vida: la escoliosis

Julia Garrigós, de ‘LIDLT’, habla de sus planes de convertirse en madre con Luis Capa

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Julia Garrigós ha querido abrirse en canal con su comunidad de seguidores para contar un aspecto muy íntimo de su salud. Tras celebrar por todo lo alto su 30 cumpleaños junto a Luis Capa , quien la sorprendió navegando tras sacarse el patrón de barcos, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha hablado de su operación de escoliosis y ha enseñado las imágenes de su espalda.

La influencer ha querido visibilizar su experiencia con la intención de ayudar a quienes atraviesen una situación parecida. “Siento que es un tema que no se habla mucho en las redes, pero si a una sola personita le sirve, yo feliz”, ha expresado la joven antes de detallar el origen de sus problemas de espalda.

Todo comenzó cuando tenía 13 años y le realizaron una prueba médica rutinaria. “Me hicieron una radiografía y efectivamente tenía escoliosis. Decidieron ponerme un corsé, yo lo llevé con bastante entereza durante 3 años. Lo tenía que llevar todo el día, hasta en verano. Intentaba llevarlo lo mejor posible”, ha recordado sobre aquellos complicados años de su infancia.

A pesar de llevarlo durante 3 años, y seguir las indicaciones de los médicos a rajatabla, la desviación progresó de forma alarmante. “En mi caso no hizo el efecto que tenía que hacer, fue todo a peor. La curvatura de la espalda llegó a los 50 grados, era una curva muy heavy”, ha confesado mientras enseñaba la radiografía de su columna. Esta agravación obligó a los cirujanos a intervenir de urgencia.

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El paso por el quirófano y la posterior recuperación se convirtieron en la prueba más dura de su vida. “Decidieron operarme. El postoperatorio fue lo más horrible que he vivido en mi vida, estuve 10 días ingresada. Me pusieron dos varillas de titanio a cada lado de la columna y 11 tornillos. Crecí 3 cm”, ha explicado mostrando con valentía la gran cicatriz que recorre su espalda.

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Una vez publicó su testimonio, a sus seguidores le surgieron muchas dudas, sobre todo con respecto a las secuelas físicas que le dejó la operación. “En lo único que tengo limitado el movimiento es a la hora de curvar la espalda; al tener las varillas, llega un momento que hace tope y no puedes doblarte más. Por ejemplo: posturas de yoga o pilates”, ha detallado la joven.

Salvo esa limitación de flexibilidad, Julia intenta mantener una rutina activa priorizando fortalecer los músculos. “En lo demás hago vida normal, me decanté por el ejercicio de fuerza en el gimnasio y en cuanto pueda quiero retomarlo”, ha afirmado, aunque siempre respetando las estrictas advertencias médicas que le pautaron en su momento.

Para evitar riesgos en su fijación vertebral, la creadora de contenido debe evitar ciertas actividades cotidianas. “Lo que me recomendó el doctor en su día: no montar en moto, no montar a caballo, no montar en atracciones, a ser posible un solo embarazo (por el peso) y no hacer deporte de impacto”, ha concluido sobre las precauciones que mantiene para cuidar su espalda.