Equipo Outdoor 08 AGO 2026 - 12:00h.

La pareja de exconcursantes de 'La isla de las tentaciones' ha compartido con sus seguidores cómo han celebrado el 30º cumpleaños de Julia

Julia Garrigós, de ‘LIDLT’, cuenta la manía que tiene para dormir y cómo afecta en su relación con Luis Capa

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Luis Capa ha sorprendido a Julia Garrigós por todo lo alto con motivo de su 30 cumpleaños. La pareja, que tuvo que pasar por una terapia de parejas tras su paso por 'La isla de las tentaciones 10', ha compartido con sus seguidores el plan con el que Luis ha querido celebrar el cumpleaños de su novia, dejando claro que quería que fuese un día inolvidable para ella.

La pareja llegó a República Dominicana hace unos meses con serias dudas sobre su relación, marcada por las inseguridades de Julia y el historial de infidelidades de Luis en relaciones pasadas. Ambos protagonizaron una de las hogueras de confrontación más tensas de la edición, en la que se puso sobre la mesa la relación de Luis con Nieves, una de las tentadoras, generando dudas sobre si su historia sobreviviría fuera del programa.

Pese a todo decidieron darse una segunda oportunidad y trabajar en su relación. Ahora, Julia ya habla abiertamente de sus planes de futuro junto a Luis, una muestra de que la confianza entre ellos se ha reconstruido por completo.

El alicantino se ha sacado el patrón de barcos únicamente para poder llevar a Julia a navegar por su cumpleaños, una sorpresa que ha estado meses preparando en secreto sin que ella sospechara nada, coordinando cada detalle para que todo saliera perfecto el gran día. “No ha podido salir mejor. Hemos disfrutado, nos hemos reído y hemos creado un recuerdo que no vamos a olvidar nunca”, ha escrito Luis en su publicación, cerrando el mensaje con una sencilla y cariñosa felicitación a su chica.

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Julia, por su parte, también ha querido compartir su propia versión de la sorpresa, con un tono mucho más desenfadado y divertido, bromeando sobre lo insólito que le resultó que su novio se sacara un título náutico solo por su cumpleaños, algo que ella misma reconoce que jamás se hubiera imaginado. En apenas dos palabras ha resumido lo feliz que se ha sentido tras el plan: “Expectativas superadas”.

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Gestos como esta sorpresa por su cumpleaños confirman que la relación atraviesa ahora uno de sus mejores momentos, muy lejos ya de las dudas y la desconfianza que marcaron su paso por el reality, y dejan claro que ambos han sabido convertir aquellos momentos más difíciles en una base mucho más sólida y estable para su historia juntos de cara al futuro.