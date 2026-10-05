Lorena Romera 05 OCT 2026 - 12:56h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' se pronuncia tras el cara a cara de Alexia Rivas y Cristina Porta

El tenso reencuentro entre Cristina Porta y Alexia Rivas por el que Emma García ha tenido que intervenir

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Este fin de semana, el plató de 'Fiesta' ha sido escenario del tenso cara a cara entre Cristina Porta y Alexia Rivas. Un duro intercambio de reproches que no ha pasado desapercibido en redes y que ha provocado la inmediata reacción de Adara Molinero, cuyo nombre salió a relucir en esta acalorada conversación entre ellas.

Después de años enfrentadas, la catalana y la de Ponferrada volvían a verse las caras en televisión. La tensión se podía cortar con un cuchillo, algo que podía apreciar la propia Emma García. "A mí me contratan para colaborar y hablar de los realities", puntualizó Rivas. "Pero, ¿en el contrato siempre pone que te tienes que meter sistemáticamente con todas las mujeres de reality que tienen mucho éxito? Tipo Adara, Marta Peñate...", se preguntó irónica la periodista deportiva.

Y es que la teoría de la ex de Luca Onestini es que Alexia Rivas no puede evitar tener un discurso en contra de las mujeres con un perfil parecido al suyo que pueden ocupar "su mismo espacio en televisión". Tras este intenso cruce de acusaciones y ver que era mencionada directamente en el programa, Adara Molinero no ha tardado en pronunciarse a través de las redes sociales. La ganadora de 'GH VIP' y concursante de 'Supervivientes' y 'Supervivientes All Stars' no ha dudado en mostrar públicamente su apoyo a la que fuera su compañera de reality en 'Secret Story': "uf, qué repasito más rico, Cristina, me encantó".

Una reacción que ha tenido una respuesta por parte de la propia Cristina Porta, que ha agradecido el gesto respondiendo con un "jajaja" acompañado de un corazón blanco. Un guiño de complicidad entre ambas que deja claro de qué lado se posiciona Adara Molinero en esta guerra televisiva.