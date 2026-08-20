Adara Molinero explica el motivo por el que ha estado desaparecida de las redes

Natalia Sette 20 AGO 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' emite un comunicado para explicar su ausencia de los últimos días en redes sociales

Adara Molinero desvela si ha subido de peso debido al tratamiento de fertilidad

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Adara Molinero se encuentra en una de las etapas más intensas y decisivas de su vida personal y profesional. Mientras avanza en su proceso de fecundación in vitro junto a Vicente Romero, la exconcursante de 'Supervivientes' ha hecho un parón y ha desaparecido de las redes sociales. Ahora, ha explicado a sus seguidores el motivo.

Tras ver la preocupación de su comunidad al pasar varios días alejada de sus perfiles públicos, la ganadora de 'GH VIP' ha querido reaparecer para dar las explicaciones correspondientes. La madrileña ha revelado que se encuentra inmersa en algo “muy profundo y personal”.

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Adara se encuentra volcada en cuerpo y alma en una iniciativa profesional que la tiene totalmente inmersa. “Estoy un poco desaparecida porque llevo meses creando algo que me está llevando muchísimo tiempo y, sobre todo, muchísimo de mí”, ha comenzado desvelando con emoción a sus seguidores.

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La creadora de contenido asegura que es algo que sus seguidores le han “preguntado/pedido muchísimas veces” y es por eso que tiene tantísimas ganas de mostrarlo. Sin embargo, a pesar de las constantes peticiones de sus fans por conocer más detalles sobre este misterioso lanzamiento, la creadora de contenido ha preferido guardar el secreto un tiempo más antes de la presentación oficial.

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“Todavía no os puedo contar nada, pero os prometo que la espera va a merecer la pena”, ha prometido entusiasmada. Asimismo, la influencer ha dejado patente que la espera se le está haciendo dura debido al deseo constante que tiene de compartir la gran noticia con su entorno.

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“Tengo MUCHÍSIMAS ganas de enseñároslo. Va a ser MUY fuerte, jamás pensé hacer algo así”, ha sentenciado en el comunicado que ha hecho a través de sus ‘stories’. De esta manera, Adara Molinero compagina la dulce espera de los resultados médicos de su tratamiento con un gran reto profesional de gran calado.

Fiel a su transparencia, la influencer demuestra que sigue dispuesta a abrir su corazón a su comunidad, preparando un lanzamiento que promete traer algo que su comunidad lleva tiempo deseando ver.