Lorena Romera 07 SEP 2026 - 11:35h.

La hija de Terelu Campos comparte imágenes inéditas antes de dar a luz su hija en común con Carlo Costanzia

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia comparten el tierno momento en el que su primogénito conoce a la pequeña Tessa

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La llegada de la pequeña Tessa ha marcado un antes y un después en la vida de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Sin embargo, antes de volcarse por completo en esta nueva etapa, la influencer y excolaboradora de televisión ha querido echar la vista atrás para compartir con su comunidad el álbum de fotos privado con los momentos previos a dar a luz.

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A través de su perfil oficial de Instagram, la hija de Terelu Campos ha publicado un carrusel de imágenes completamente inéditas que muestran cómo vivió la recta final de su gestación. En este post tan personal podemos ver a la creadora de contenido presumiendo de su avanzado embarazo en distintos momentos de esa cuenta atrás: desde un selfie al natural hasta una foto donde muestra cómo cuidaba la piel de su vientre frente a la aparición de estrías, embadurnada en crema.

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Entre las estampas más entrañables del álbum destaca una preciosa imagen en la que la vemos descansando en el sofá, abrazando cariñosamente a su primogénito -en los que eran sus últimos momentos como hijo único-, así como un posado de lo más cómplice en el ascensor junto a Carlo Costanzia, que posa en un divertido intento de 'morderle' el cachete.

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"Mis últimas fotos siendo tres", señala Alejandra Rubio en su publicación. Con estas palabras, la joven de 26 años echa la vista atrás con nostalgia y despide esta bonita etapa de su vida para dar de forma definitiva la bienvenida su familia de cuatro.