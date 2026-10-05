Lorena Romera 05 OCT 2026 - 13:57h.

La pareja se encuentra al borde del colapso y amenaza con contar la situación que está viviendo con las obras de su casa

Marta Castro actualiza el estado de su casa en obras: "Necesito volver y no tenemos fecha"

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Marta Castro y Rodri Fuertes están viviendo una auténtica pesadilla con la reforma de su nuevo hogar, que se está demorando mucho más de lo previsto. La pareja, al límite y cansada de esta situación que les está afectando a todos los niveles, ha anunciado en redes sociales que se está planteando "contar todo el infierno" que viven desde hace meses.

Ha sido el exconcursante de 'Gran Hermano' quien ha lanzado el aviso a través de su perfil oficial de Instagram. Lo ha hecho junto a una fotografía en la que se ve el estado de las obras, todavía lejos de terminar: "Viendo la situación en la que nos encontramos estamos pensando contar todo el infierno que estamos viviendo hace unos meses".

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A pesar de estar al borde del colapso, los recién convertidos en papás están intentando tener algo más de paciencia: "Vamos a esperar esta semana a ver si nos dan una solución. Además, creo que os podría servir por si vais a hacer reforma en casa".

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Precisamente el hecho de haber dado la bienvenida al mundo a Covadonga es uno de los motivos que está convirtiendo la situación en algo insostenible. Y es que la reforma les está haciendo imposible disfrutar como a ellos les gustaría de estos primeros meses de vida de su pequeña. Ya en verano, la familia se trasladó a Asturias -tierra natal de la influencer- para que la recién nacida no estuviera rodeada de obras.

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A través de sus stories, la creadora de contenido también se desahoga con su comunidad. "No estoy pudiendo tener postparto", se lamentaba. "La niña se me está haciendo mayor a momentos y no soy consciente. Necesito volver a mi casa y no tenemos fecha. Todos los días pasa algo, de verdad que no puedo más", explicaba. Ahora, en una nueva publicación, la joven de 42 años ha reconocido que lo que peor está llevando es "no poder disfrutar" de sus hijos.

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Aunque en sus últimas publicaciones la pareja parecía intentar tomarse la situación con sentido del humor -con post en los que hacían comedia con títulos como "una pareja que sobrevivió a una reforma"-, la situación ha terminado por recrudecerse hasta el punto de obligarles a tomar cartas en el asunto. Si las cosas no mejoran, Marta Castro y Rodri Fuertes amenazan con contar "el infierno" que viven desde hace meses.