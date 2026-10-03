Marta Castro actualiza el estado de su casa en obras: "Necesito volver y no tenemos fecha"

Natalia Sette 03 OCT 2026 - 11:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' habla de cómo van las obras de su casa en Madrid y desvela lo frustrada que está

Marta Castro se vuelve a poner botox tras dos años debido a su maternidad: “Rodri también, se ha solidarizado conmigo”

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Marta Castro y Rodri Fuertes continúan sumergidos en la ambiciosa reforma de su nuevo hogar familiar en Madrid. Tras mostrar el 'house tour' con todos los cambios que han realizado en la cocina, el salón y los dormitorios de los pequeños, la exconcursante de ‘GH VIP’ ha querido actualiza el estado de su casa en obras y sincerarse sobre el tremendo agotamiento emocional que le está generando.

Fue en junio cuando la pareja anunció que las obras de su hogar en Madrid habían comenzado. De hecho, pasaron el verano entero en Asturias , tierra natal de Marta, para que su recién nacida no estuviera rodeada de reformas. Sin embargo, han tenido que volver para retomar la normalidad de su vida y su casa todavía no está lista.

La influencer ha decidido hoy desahogarse con sus seguidores sobre cómo se siente y ha comenzado con una foto de su pequeña en brazos delante de las obras. “Tenemos una niña a prueba de obras, martillazos, sierras, taladros y demás maquinaria ruidosa. Yo por mi parte estoy al borde del desquicie”, ha comenzado confesado con honestidad.

A través de sus ‘stories’ de Instagram, la expareja de Fonsi Nieto ha explicado que los plazos acordados no se están cumpliendo: “La reforma tendría que haber terminado el 24 de agosto, estamos en septiembre”. Esto, sumado a que hace tan solo 5 meses que dio a luz a Covadonga, está haciendo que se desespere por la lentitud de las obras.

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“Menos mal que he tenido un posparto maravilloso. La niña se me está haciendo mayor a momentos y no soy consciente. Necesito volver a mi casa y no tenemos fecha”, ha admitido desesperada. El estrés de gestionar imprevistos diarios ha terminado por desbordar la paciencia de la creadora de contenido.

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“Todos los días pasa algo, hoy necesitamos un electricista. De verdad que no puedo más”, ha lamentado, reconociendo el gran papel que está jugando su entorno familiar: “Está también mi madre aquí con nosotros, ya no puede más. Doy gracias a Dios todos los días de que nos ayuda porque si no ahora mismo estaría calva”.

A pesar de la enorme tensión acumulada por la mudanza y la maternidad reciente, la pareja ha logrado mantenerse más unida que nunca. “Le digo a Rodri que si hemos pasado un posparto, un recién nacido y una reforma y solo hemos discutido una vez, esto ya va para nietos”, ha comentado entre risas la influencer, sacando el lado positivo a la situación.

Por su parte, Rodri Fuertes ha compartido buenas noticias al mostrar que ya tienen la mitad de la cocina montada, aunque no ha dudado en desvelar el contratiempo sufrido con el electricista. El empresario ha relatado que un técnico acudió para la instalación de la cocina diciendo “cosas catastróficas” y pasándoles un presupuesto desorbitado de 2.500 euros.

Afortunadamente, tras consultar con un amigo y pedir una segunda valoración, han conseguido resolver la instalación por solo 300 euros. “Pidan siempre más opiniones porque la gente se aprovecha de verte agobiado”, ha aconsejado el exconcursante de 'GH' a sus seguidores.