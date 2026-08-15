Equipo Outdoor 15 AGO 2026 - 09:00h.

La pareja han enseñado al detalle los muebles y la decoración que han elegido para las habitaciones de sus hijos

Rodri Fuertes y Marta Castro aclaran si creen en Dios

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Marta Castro y Rodri Fuertes siguen abriendo las puertas de su nueva casa. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP', que junto al exconcursante de 'Gran Hermano' se instaló en su nuevo hogar pocas semanas antes de que naciera Covadonga, ha compartido cómo están quedando algunos de sus rincones más especiales ahora que la reforma ha avanzado considerablemente: las habitaciones de sus hijos.

Desde que se mudaron a principios de año, la influencer no ha dejado de dar pistas sobre cómo va tomando forma el que ya es el hogar de toda la familia. El salón, el jardín con su amplia zona de juegos para los niños y ahora las habitaciones. Marta y Rodri han ido mostrando cada rincón de la casa poco a poco y haciendo partícipes a sus seguidores de los avances que han experimentado durante estos meses.

Hugo, de seis años, ya cuenta con un dormitorio pensado especialmente para él. La pareja ha apostado por una cama grande con cajones en la base para guardar ropa y juguetes. Unas estanterías cercanas a la cama guardan ya sus libros de cuentos y sus figuras, algo que el pequeño llevaba tiempo pidiendo. Además, un espejo de gran tamaño ha terminado de completar el espacio.

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Para la habitación de Covadonga, de apenas cuatro meses, Marta ha tenido claro desde el principio que "una mecedora no puede faltar, porque le sacas muchísimo partido", y así ha quedado reflejado en el cuarto de la pequeña. Al cuarto no le falta ni un detalle: alfombra rosita, estanterías y lámpara hechas de mimbre, espejo redondo en tonos madera y, ya lista para cuando sea mayor, su cama con cabecero y mesita de noche.

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La habitación de Cova también cuenta con una cómoda, la pieza que consideran más esencial de toda la habitación, porque además de estar repleta de ropa de bebé y pañales, cuenta con un cambiador de madera que Marta eligió para que la niña esté bien segura.

Unos espacios que han ido tomando su forma definitiva conforme las obras han avanzado. La pareja ha enseñado recientemente en un ‘house tour’ el estado de la reforma, mostrando algunos de los importantes cambios que ya se han llevado a cabo en la vivienda después de meses inmersos en este proyecto.

Marta y Rodri están así cada vez más cerca de poder dar por terminada una reforma que han compaginado con uno de los momentos más especiales de sus vidas: el nacimiento de su primera hija en común. Mientras tanto, han ido enseñando el resultado poco a poco y sus seguidores han celebrado especialmente cómo han quedado los espacios dedicados a los pequeños de la casa.