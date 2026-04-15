Equipo Outdoor 15 ABR 2026 - 20:20h.

La pareja ha dado la bienvenida a su primera hija en común y ha compartido por fin el nombre de la niña

Marta Castro y Rodri Fuertes aclaran el motivo por el que han recurrido a un tratamiento de fertilidad para ser padres

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El gran momento por fin ha llegado. Marta Castro y Rodri Fuertes ya son papás de su primera hija en común. La pareja le ha dado la bienvenida a su pequeña el 15 abril a las 10:16 y no han dudado en compartir con sus seguidores las primeras imágenes a través de su Instagram. Además, han desvela su precioso nombre.

La recta final del embarazo ha estado marcada por la incertidumbre . Ni el exconcursante de ‘GH’ y la exconcursante de ‘GH VIP’ estaban seguros de cuándo nacería su bebé pero estaban deseosos de conocerla por fin. La espera se ha hecho larga pero ha merecido la pena.

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La pareja de enamorados anunció que aumentarían la familia en septiembre de 2025. Desde entonces, han ido compartiendo cada paso del proceso. Desde las primeras ecografías, hasta la primera ropita de la niña, pasando por sus miedos, inseguridades y momentos de mucha preocupación.

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Ahora todo esto ha quedado atrás, pues finalmente tienen a su pequeña entre sus brazos. Ambos han compartido su ilusión y felicidad a través de sus páginas de Instagram. Sus fans no han tardado en reaccionar y mandarles mensajes de apoyo y bienvenida para la bebé.

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El nombre de la primera hija de Marta Castro y Rodri fuertes

Lo que sí han mantenido en absoluto secreto ha sido el nombre. Aunque antes incluso de saber que Marta estaba embarazada, acudieron a un podcast hablando de sus planes de maternidad y dando posibles nombres que le pondrían , nunca lo han revelado. Durante estos 7 meses que han compartido con su comunidad, se referían a ella como ‘la gorda’ o ‘la bebé’, poniéndole siempre motes para no llamarla por su nombre.

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Sin duda esto era una de las cosas que sus fans tenían más ganas de conocer y finalmente se ha resuelto el misterio. La niña se llama Covadonga, que significa etimológicamente "Cueva de la Señora" y es un nombre muy popular en Asturias, lugar de origen de la familia de Marta. Según el INE, en España, hay 4.519 mujeres que se llaman así y tienen una media de 41,2 años.