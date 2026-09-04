Natalia Sette 04 SEP 2026 - 19:15h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' acude a su clínica de confianza para realizarse varios tratamientos de belleza junto a Rodri Fuertes

Rodri Fuertes habla sobre cómo es estar con una persona que ya tiene hijos

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Marta Castro y Rodri Fuertes continúan compartiendo con naturalidad los cambios en su rutina tras haberse convertido en padres de su primera hija en común. Tras esforzarse al máximo en construir el hogar de sus sueños y pasar un verano increíble en Asturias, el exconcursante de ‘GH’ y la exconcursante de ‘GH VIP’ se han dedicado un merecido tiempo de autocuidado y han acudido a una clínica para ponerse botox tras más de dos años.

Tras muchos meses sin realizarse ningún retoque estético debido al embarazo y a la lactancia , la asturiana ha acudido a su clínica de confianza para someterse a varios tratamientos faciales. “Después de casi dos años, me voy a borrar las líneas de expresión”, ha anunciado con una gran sonrisa a través de sus ‘stories’ de Instagram, feliz por retomar sus rutinas de belleza habituales.

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El exconcursante de 'Gran Hermano' tampoco ha querido perderse la cita con el especialista. Rodri ha decidido acompañar a su pareja en este proceso para realizarse el mismo procedimiento después de una larga temporada sin recurrir a la medicina estética. “Rodri también, se ha solidarizado conmigo”, ha comentado divertida Marta.

Sin rodeos ni tabúes, la influencer ha detallado la combinación de técnicas que se ha aplicado en su rostro. “Me he hecho: 'adiós' a las arrugas en la frente, entrecejo y patas de gallo con neuromoduladores. En 10 días veréis el resultado”, ha explicado sobre el tratamiento enfocado en suavizar las arrugas de expresión.

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Además del bótox, Marta ha optado por un extra de nutrición para devolverle la vitalidad y la frescura a la piel tras los exigentes meses del posparto. “En esta zona de aquí me he hecho un tratamiento con ácido hialurónico no reticulado, no da volumen. Me aporta hidratación, iluminación y me deja la piel jugosa”, ha precisado sobre las microinyecciones.

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Tras salir de la consulta médica muy contenta con la atención recibida, Marta Castro ha dejado claro que no contempla someterse a más intervenciones a corto plazo. “Creo que no necesito nada más, me veo fenomenal”, ha sentenciado tajante la joven, entre risas mientras Rodri vitorea sus palabras mientras conducen de vuelta a casa.