Celia Molina 05 OCT 2026 - 15:18h.

La actriz se ha tatuado, debajo del pecho, la palabra "piquiñina" del pño y letra de su padre, que falleció el pasado 30 de julio

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Dos meses después de la muerte de su padre, Luis Ángel, Paula Echevarría ha tenido un emotivo gesto con su recuerdo. La actriz, que ya reveló en un post, poco después del fallecimiento, cómo la llamaba cariñosamente su padre, se ha hecho un tatuaje en el costado, del puño y letra de Luis Ángel, en el que se puede leer: "Piquiñina". Así, se ha marcado para siempre algo propio de su padre, cuya muerte todavía no ha podido asimilar.

"De tu puño y letra, papi", escribió la influencer, junto un emoticono de un corazón con vendas. Y en la imagen, muestra el resultado del tatuaje que se ha hecho bajo el pecho y con el que pretende recordarle para siempre.

Luis Ángel Echevarría falleció el pasado 30 de julio, mientras la actriz se encontraba en Madrid. Paula viajó rápidamente a Candás, su pueblo natal de Asturias, para velarle y acompañar a su madre en el dolor. Y allí ha sido donde ha pasado el verano, con la celebración de su 49 años por medio, rodeada de sus seres queridos y pasando el duelo como ha podido, pues tuvo que sacar toda su alegría para celebrar también el cumpleaños de su hija, Daniella Bustamante, que cumplía la mayoría de edad.

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El significado de la palabra 'Piquiñina'

En su cuenta de Instagram, la actriz le dedicó un mensaje a su padre: Después de ti, ¿qué, papá? Tengo el corazón roto.. intentaré recomponerlo pegando cada trozo, pero sé que no quedará igual... ya nunca será el que era.. porque me faltas tu, papi. Te pensaré cada día de mi vida, hablaré contigo y te pediré que me sostengas.. no me sueltes nunca papá. Te quiere "tu piquiñina", escribió y por eso sabemos cuál era su cariñoso apelativo.

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En septiembre, al reincorporarse al trabajo y comenzar a promocionar su nueva serie, Paula no pudo contener las lágrimas delante de las cámaras: "Estoy blandita todavía, he notado mucho ese cariño de la gente, y se agradece. Esto me pasa veinticinco millones de veces al día, lo que pasa es que ahora estoy en un photocall y estás más expuesta. Es todavía prontito", confesó.

Mientras va colocando su dolor, la actriz está acompañando a su hija en su camino a la vida adulta pues, en septiembre, Daniella comenzó su primer año de universidad. Además, ha comenzado a combinar su vida de estudiante con eventos a los que ya acude en solitario, sin la compañía de sus padres, como los Premios GEN 'H' que organizó en Las Ventas la revista 'Hola'. Aunque su madre declaró que Daniella está estudiando marketing para trabajar "detrás de las cámaras", lo cierto es que la joven cada vez tiene más peso como influencer.