Este pasado martes, 8 de septiembre, la actriz ha reaparecido ante los medios más de un mes después del fallecimiento de su progenitor

Paula Echevarría muestra cómo está viviendo estos días tras la muerte de su padre: sus planes junto a sus hijos y Miguel Torres

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Paula Echevarría ha vuelto a ponerse delante de los focos después de uno de los golpes más duros de su vida. La actriz ha reaparecido públicamente tras la muerte de su padre, Luis Ángel Echevarría, y lo ha hecho visiblemente emocionada, hasta el punto de no poder contener las lágrimas durante su primer acto público desde la pérdida.

El pasado 30 de julio, Paula perdía a uno de sus grandes pilares. Su padre fallecía a los 76 años en Asturias, dejando devastada a su familia. Desde entonces, la actriz ha vivido unas semanas complicadas, refugiada en su tierra natal, Candás, y arropada por los suyos.

Ahora, algo más de un mes después de aquella pérdida, ha decidido regresar poco a poco a su rutina profesional. Su vuelta ha tenido lugar con motivo de la presentación de la nueva colección de lencería que ha diseñado junto a Ysabel Mora, una colaboración en la que, además, ella misma protagoniza la campaña. La firma y Paula han diseñado prendas como sujetadores, bragas y bodies, además de la línea Nomarks.

Las declaraciones de Paula Echevarría

Ante los medios, no ha tratado de esconder sus sentimientos. Todo lo contrario, y ha explicado cómo se encuentra. "Estoy muy blandita, muy sensible, es todavía muy prontito, por eso lloro y me emociono tantas veces al día, pero aquí estoy", ha explicado a Javi Hoyos.

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La actriz también ha admitido al periodista que se enfrenta por primera vez a una situación así y que no sabe cuánto tiempo necesitará para acostumbrarse a la ausencia de su padre. "Por suerte no había pasado por esto antes. No sé cuánto tiempo se tarda en estar preparado, pero aquí estoy", ha confesado.

Durante su conversación, la modelo ha llegado incluso a emocionarse hasta las lágrimas, teniendo que recomponerse mientras hablaba.

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En declaraciones a Europa Press, la actriz también ha narrado cómo está viviendo estas primeras semanas de duelo. "Como le pasa a muchísima gente, por desgracia, que está en mi situación, pues estás. Estás. Está muy reciente, también. Estoy blandita, porque es muy reciente", ha explicado.

Pese a todo, ha reconocido que está intentando recuperar su día a día. "Intentas hacer vida normal, intentas ser tú. A momentos lo consigues, y otros momentos lo consigues menos. También por esperanza y la experiencia de la gente con la que hablo, que me dice que al final ese dolor se va transformando en unos recuerdos muy bonitos, supongo que será así", ha señalado.

Tras la muerte de Luis Ángel, Paula ha encontrado en Asturias y en los suyos su particular refugio. La actriz ha pasado gran parte del verano en Candás, acompañada por su madre, Elena Colodrón, su pareja, Miguel Torres, y sus dos hijos, Daniella, de 18 años, y Miki, de cinco.