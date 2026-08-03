El primogénito de Fani Carbajo ofrece a sus clientes una nueva forma de entender el trabajo, el aprendizaje y la libertad en la era digital

Fani Carbajo se despide de su hijo Emilio entre lágrimas: el motivo por el que abandona España

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Mientras la mayoría de los jóvenes de su edad estaban centrados en terminar los estudios, decidir qué carrera cursar o buscar su primer empleo, Emilio, hijo de Fani Carbajo tenía otros planes en mente. El hijo de la exconcursante de 'Supervivientes', decidió muy pronto que quería construir un camino diferente, uno que dependiera exclusivamente de él y de su capacidad para crear oportunidades.

Con apenas 16 años, el empresario, comenzó a interesarse por el comercio electrónico, un sector que para muchos seguía siendo desconocido, pero que para él representaba una puerta abierta a la independencia. Pasaba horas investigando sobre negocios digitales, analizando modelos de venta online y aprendiendo estrategias que le permitieran entender cómo funcionaba realmente el ecosistema del e-commerce.

Lejos de aprovechar la popularidad mediática de su madre, Emilio optó por construir una marca personal basada en sus propios proyectos. Esa decisión le ha llevado, apenas unos años después, a dirigir una empresa, liderar un equipo de trabajo y crear Bionix Academy, una academia especializada en comercio electrónico desde la que comparte sus conocimientos con otros emprendedores.

De una FP básica a facturar miles de euros al mes

La historia empresarial de Emilio comenzó mucho antes de que existiera Bionix Academy. Cuando todavía cursaba una FP Básica de Informática de Oficina, ya tenía claro que su futuro no iba a seguir el recorrido tradicional. Aunque continuó estudiando para completar su formación y obtener la ESO, su atención estaba puesta en otro lugar.

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Le interesaba comprender cómo funcionaban las ventas online, qué estrategias utilizaban los emprendedores digitales y de qué manera era posible generar ingresos a través de internet. Su motivación inicial era sencilla: construir algo propio. No se trataba únicamente de ganar dinero. Lo que realmente le atraía era la posibilidad de crear un proyecto independiente que le permitiera decidir cómo quería vivir y trabajar.

Con el paso del tiempo fue encadenando diferentes iniciativas relacionadas con el comercio electrónico. Algunas funcionaron mejor que otras, pero todas le permitieron adquirir experiencia y conocimientos. Aquellos primeros proyectos terminaron convirtiéndose en una auténtica escuela práctica de emprendimiento.

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Hoy, con tan solo 18 años, Emilio asegura facturar más de 50.000 euros mensuales entre sus negocios de ecommerce y Bionix Academy. Además, dirige un equipo formado por aproximadamente diez personas que participan en distintas áreas de la empresa.

Cuando el e-commerce dejó de ser una prueba para convertirse en una empresa

Durante sus primeros meses en el comercio electrónico, el empresario veía sus proyectos como experimentos. Probaba estrategias, analizaba resultados y aprendía de cada error. Sin embargo, llegó un punto en el que comprendió que aquello podía convertirse en algo mucho más grande.

Comenzó a reinvertir sistemáticamente los beneficios obtenidos en mejorar sus tiendas, optimizar procesos y adquirir nuevos conocimientos. Cada resultado positivo se convertía en una oportunidad para seguir creciendo. Según él mismo ha explicado, tres elementos fueron fundamentales durante esta etapa: formación constante, reinversión y perseverancia.

Cada día dedicaba tiempo a estudiar nuevas tendencias, comprender mejor el comportamiento de los consumidores y perfeccionar sus habilidades en marketing digital y publicidad online. Precisamente esa experiencia es la que hoy intenta transmitir a quienes se acercan a Bionix Academy buscando orientación para iniciar su propio camino en el comercio electrónico.

Enseñar a otros a construir negocios digitales

Después de consolidar sus propios proyectos de e-commerce, el madrileño decidió dar un paso más. Fue entonces cuando nació su neogcio, una academia especializada en formación sobre comercio electrónico y negocios digitales.

La idea surgió de una manera natural. Cada vez más personas se interesaban por conocer cómo había conseguido generar ingresos a través de internet siendo tan joven. Las preguntas comenzaron a multiplicarse y poco a poco apareció una oportunidad que iba más allá de gestionar sus propias tiendas.

Según explica Emilio, algunos alumnos han llegado a superar los 20.000 euros mensuales en facturación tras aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación.

En distintas ocasiones ha explicado que comenzó esta aventura empresarial con apenas 200 euros de presupuesto y con una idea muy clara en mente, la de poder trabajar desde cualquier lugar del mundo y tener el control sobre su tiempo.

Un programa de acompañamiento empresarial

Actualmente, el negocio de Emilio se presenta como un programa de acompañamiento personalizado que guía a los alumnos desde los conceptos más básicos hasta las estrategias de crecimiento más avanzadas.

El recorrido formativo se estructura en diferentes fases. La primera está centrada en los fundamentos del negocio, ayudando a los estudiantes a crear y preparar su primera tienda online. A continuación, se trabaja la identificación de productos con potencial de venta, utilizando sistemas de validación diseñados para minimizar riesgos y aumentar las probabilidades de éxito.

Otro de los bloques más importantes está dedicado a la publicidad digital. En esta fase se enseñan estrategias para optimizar campañas, mejorar la rentabilidad de los anuncios y maximizar el retorno de la inversión.