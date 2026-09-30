Natalia Sette 30 SEP 2026 - 14:05h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' lleva días recibiendo comentarios muy negativos sobre su última operación estética

Emilio, hijo de Fani Carbajo, le manda 20.000€: “¿Tan bien te va hijo? Estoy flipando”

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Fani Carbajo anunciaba hace un mes que se iba a someter a una operación que llevaba años deseando hacerse. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha realizado un ‘lip lift’ y a pesar de quedarse satisfecha con el resultado, las redes no han tardado en llenar sus publicaciones de críticas. Ella, directa como siempre, ha respondido tajante.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ siempre ha sido muy abierta con sus seguidores sobre sus operaciones estéticas . No lo considera un tema tabú y ha compartido todos los retoques que se ha hecho desde que saltó a la fama gracias al programa de las tentaciones. Con el ‘lip lift’, una cirugía que acorta la distancia entre la base de la nariz y el labio superior para rejuvenecer la sonrisa de forma permanente, hizo lo mismo: compartir el proceso.

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Lo que no esperaba era que sus seguidores comenzaran una batalla campal en sus comentarios, llenando todo de comentarios negativos. Fani, acostumbrada ya al escrutinio y la exposición pública, no dudó en subir un video hablando de la operación y respondiendo a los ‘haters’.

“Podemos hablar de respeto, bullying y sororidad… pero empecemos por practicarlo. Porque señalar, juzgar e insultar a otra mujer por lo que decide hacer con su cuerpo también es bullying”, ha comenzado diciendo tajante. La exconcursante de ‘La casa fuerte’ no puede llegar a comprender cómo una persona siente tanto odio hacia ella como para dejar comentarios tan despectivos.

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Fani ha desvelado que le han llegado mensajes a su hijo Emilio. “Le dijeron a mi hijo que parecía una cerdita”, ha contado completamente perpleja. “Solo llevo el corte del labio y es mínimo, así que por favor dejar de decir que no me queda bien por qué evidentemente cuando a alguien se le inflama la cara bonito no está”, ha lanzado contra todos aquellos que aseguran que también se ha retocado la nariz.

Los comentarios que han recibido van desde usuarios que consideran que no le realizaron bien la operación: “Lo que te han echo es un desastre, denunciarles y vete a Turquía a la mejor clínica en cuanto puedas” o “La cicatriz horrible la liaste mucho, se nota que te hicieron chapuza estética”. Hasta personas que la atacan directamente a ella.

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“Peppa Pig”, “No te favorece en absoluto” o “Te estropeaste la cara” son algunas de las opiniones que Fani ha tenido que leer. La influencer, aunque muy segura de sí misma, no ha tenido reparo en admitir que muchas veces le afecta recibir estas oleadas de odio que no disminuyen con los días.

Aún así, ella se ha quedado muy contenta con la operación y espera que en los próximos días termine de bajarle la inflamación para poder ver el resultado final. “Seguir diciendo que no me queda bien es ya rozar la obsesión de soltar odio por soltar .... Por qué vamos jaja estoy divina cari, ahora cuando sonrio no se me ven tanto las encías y estoy muyyyy feliz y muyyyy guapa”, ha termina diciendo para zanjar el tema y dar por concluida la polémica.