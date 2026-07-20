La vida en Bali de Emilio, hijo de Fani Carbajo: con su novia, invirtiendo y alejado de su familia

Emilio, el hijo de Fani Carbajo, se ha instalado definitivamente en Bali desde donde continúa con su negocio

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Mientras muchos jóvenes de su edad comienzan a dar sus primeros pasos en el mundo laboral o académico, Emilio Muñoz, hijo de Fani Carbajo de 'La isla de las tentaciones' ha decidido seguir un camino muy diferente. El joven de 18 años ha apostado por construir una vida basada en el emprendimiento, la libertad geográfica y el desarrollo personal. Y para ello ha elegido uno de los destinos más deseados por la nueva generación de nómadas digitales: Bali.

Lejos de los focos que durante años han acompañado a su familia, el empresario ha optado por una existencia mucho más discreta. Aunque sigue compartiendo algunos aspectos de su día a día, su prioridad ya no es la exposición pública, sino el crecimiento personal y profesional. A sus 18 años, el joven se encuentra viviendo una de las aventuras más importantes de su vida junto a su novia, Tiffany, con quien ha decidido comenzar una nueva etapa a miles de kilómetros de España.

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La isla indonesia se ha convertido en el escenario perfecto para este nuevo capítulo. Rodeado de naturaleza, playas paradisíacas y una comunidad internacional formada por emprendedores y creadores de contenido, Emilio parece haber encontrado el entorno ideal para seguir desarrollando sus proyectos empresariales mientras disfruta de un estilo de vida con el que soñaba desde hace años.

Un joven emprendedor que comenzó a construir su futuro antes de la mayoría de edad

Aunque para muchos sigue siendo conocido simplemente como el hijo de Fani Carbajo, Emilio lleva tiempo intentando construir una identidad propia basada en sus proyectos y ambiciones personales. A sus 18 años ya acumula una trayectoria empresarial poco habitual para alguien de su generación. Desde muy joven mostró interés por el mundo de los negocios digitales y comenzó a explorar diferentes formas de generar ingresos a través de internet.

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Su carácter emprendedor se hizo especialmente visible cuando lanzó su propia marca de ropa siendo todavía menor de edad. Con el paso del tiempo amplió sus conocimientos en el ámbito del comercio electrónico y empezó a trabajar en diferentes modelos de negocio relacionados con el ecommerce. Entre ellos destaca el dropshipping, una fórmula cada vez más popular entre los emprendedores digitales que permite vender productos sin necesidad de gestionar directamente el inventario.

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Lejos de conformarse con los resultados obtenidos, Emilio continuó formándose y explorando nuevas oportunidades. Esa inquietud empresarial terminó llevándolo a desarrollar una academia propia destinada a ayudar a otras personas interesadas en emprender dentro del mundo del comercio electrónico.

Bali, el destino que terminó convirtiéndose en su nuevo hogar

Durante mucho tiempo, Bali fue para Emilio algo más que un simple destino turístico. La isla representaba un estilo de vida, una filosofía y una forma diferente de entender el trabajo y la libertad personal. Durante varios meses compaginó estancias entre España y Bali, aprovechando la flexibilidad que le proporcionaban sus negocios digitales.

Finalmente decidió establecer su residencia principal en Bali junto a su novia Tiffany. Desde el pasado mes de junio ambos comenzaron oficialmente una nueva vida lejos de España y de su entorno habitual.

Una villa de ensueño para comenzar una nueva etapa

La nueva vida de Emilio y Tiffany comenzó en una impresionante villa que refleja perfectamente el estilo de vida que ambos imaginaban para esta etapa. La propiedad cuenta con amplios espacios abiertos, zonas ajardinadas y una gran piscina privada que se ha convertido en uno de los escenarios habituales de sus publicaciones.

Desde esta villa continuarán gestionando sus proyectos profesionales y desarrollando nuevas oportunidades de negocio. Pero también han querido que este nuevo hogar represente algo más que un lugar para trabajar.

Así es el día a día de Emilio en Bali: trabajo, deporte e inspiración

Gran parte de las jornadas del empresario comienzan con actividad física. El gimnasio ocupa un lugar importante dentro de su estilo de vida y forma parte de los hábitos que intenta mantener con regularidad. Después llegan las horas dedicadas al trabajo.

Gracias a la naturaleza digital de sus proyectos, puede gestionar reuniones, estrategias, contenidos y operaciones desde prácticamente cualquier lugar. Pero Bali también ofrece algo que resulta difícil encontrar en otros destinos, inspiración constante.

Las playas, los templos, la cultura local y la conexión permanente con la naturaleza generan un entorno especialmente estimulante para quienes buscan nuevas ideas y perspectivas. Los baños en el mar, las puestas de sol, las excursiones por la isla y el contacto con personas procedentes de diferentes partes del mundo completan una experiencia que va mucho más allá del trabajo.

La isla se ha convertido en el escenario ideal para continuar desarrollando esa visión. Un lugar donde puede seguir trabajando en sus proyectos, descubrir nuevas oportunidades y disfrutar de una experiencia internacional que contribuye a ampliar horizontes.