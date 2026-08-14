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Fani Carbajo pide ayuda a sus seguidores tras sufrir una severa reacción alérgica: "No puedo más"

Fani Carbajo
Fani Carbajo, exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'. INSTAGRAM
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Fani Carbajo ha pedido ayuda a sus seguidores tras sufrir una severa reacción alérgica que le ha dejado el cuerpo cubierto de ronchas y rojeces. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes', que hace unas semanas se sometía a un radical cambio de look que causó sensación, ha mostrado cómo tiene el torso, la espalda, los brazos y el cuello.

"Esto es horrible, llevo mucho tiempo así y ya no puedo más", ha escrito la madrileña, que hace poco también se sinceró sobre el sacrificio que supone mantener viva la llama en un matrimonio. En el mensaje, la influencer ha pedido explícitamente que le recomienden un buen alergólogo privado, dejando claro que necesita una solución cuanto antes.

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Fani Carbajo sufre una severa reacción alérgica tras su operación por células precancerígenas
Fani Carbajo sufre una severa reacción alérgica tras su operación por células precancerígenas

La madrileña ha explicado que esta vez la sensación ha sido distinta a otros episodios: "La última vez no me picaba, me ardía". Fani ha contado que ya se ha tomado ebastina, un antihistamínico que, según ha reconocido, es "lo único bueno que le hace efecto enseguida", aunque no parece haber sido suficiente para frenar por completo la reacción.

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La creadora de contenido ha explicado además que, según las pruebas que se realizó, lo único a lo que ha dado positivo es a gatos y a perros, algo que la tiene desconcertada, ya que ni siquiera tiene mascotas en casa: "Aquí tienen perro los vecinos, ya está, ¿o sea, qué más tengo? Quiero entenderlo, porque no puedo más, me pica la cabeza y me pica todo, no puedo más".

No es la primera vez que sufre un episodio así. La creadora de contenido ya sufrió una reacción alérgica muy similar en marzo, con habones y ronchas por la espalda, el cuello y la cara, apenas unos días después de someterse a una conización y un legrado para eliminar unas células precancerígenas derivadas del VPH. Fue entonces cuando la remitieron a las pruebas de alergia con las que descubrió su alergia a los perros y gatos.

La reacción alérgica que ha sufrido Fani Carbajo por todo el cuerpo
La reacción alérgica que ha sufrido Fani Carbajo por todo el cuerpo. telecinco.es

Después de un año marcado por sustos de salud, desde la operación por el VPH hasta esta nueva reacción alérgica, Fani Carbajo espera que la visita al alergólogo sirva por fin para ponerle nombre y remedio a un problema que, según ella misma reconoce, le está costando llevar con normalidad.

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