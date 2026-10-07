Melodie Peñalver se sincera sobre el complicado momento por el que está pasando

Natalia Sette 07 OCT 2026 - 17:51h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' pide ayuda desesperada a sus seguidores tras explicar el duro momento por el que está pasando

Melodie Peñalver acude a urgencias tras amanecer con el ojo muy hinchado

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Melodie Peñalver, que habló hace unos meses sobre sus planes de maternidad , ha aparecido en sus ‘stories’ para pedir ayuda desesperada a sus seguidores. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha reconocido que no está pasando por su mejor momento y ha explicado abiertamente el motivo para que su comunidad la aconseje sobre cómo sobrellevar la situación de la mejor manera.

La influencer ha sido siempre muy abierta con sus seguidores. Al estar estos últimos días mucho más inactiva a través de su Instagram, se han preocupado por ella. Melodie se ha querido sincerar con ellos y ha subido un comunicado contando qué está pasando. “Desde hace unas semanas no estoy por aquí yo muy espléndida”, ha comenzado diciendo con honestidad.

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Un miembro de su pequeña familia, su perrito Milán, ha experimentado un deterioro en su salud estos últimos meses y eso la tiene completamente desesperada. “Milán desde hace un mes más o menos ha pegado un bajón con la artrosis y lo estoy llevando peor de lo que creía, verlo que le cuesta caminar me parte en dos”, ha contado con el corazón en la mano.

Su perrito, que la lleva acompañando años, está diagnosticado con artrosis canina. La artrosis es una enfermedad degenerativa crónica que afecta a las articulaciones e implica la degeneración del cartílago articular, el cual actúa como un amortiguador entre los huesos de la articulación. Puede causar gran dolor en el animal, inflamación y pérdida de movilidad que es lo que le está ocurriendo al perrito de Melodie.

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Con intención de mejorar la calidad de vida de su compañero fiel, la influencer se ha volcado en su cuidado, buscando diversos tratamientos para evitar el empeoramiento de la enfermedad, ya que no existe cura definitiva. “Hemos empezado el tratamiento de "Líbrela" que es un pinchazo al mes, además de los condroprotectores que se los doy desde hace un par de años, y estoy viendo para hacer fisioterapia o hidroterapia”, ha explicado con pesar.

Líbrela es un tratamiento veterinario biológico innovador indicado para el alivio del dolor crónico causado por la artrosis. Está pensado para que disminuya significativamente el dolor, mejorando su movilidad y calidad de vida. Aún así, la influencer es consciente de que la situación puede empeorar y le ha pedido ayuda desesperada a sus seguidores.

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“Os pido si sabéis de algo que ayude de verdad o que sepáis, me digáis por favor, quiero intentar lo que haga falta para que el tiempo que esté, sea el que sea, tenga la mejor calidad de vida posible”, ha terminado diciendo apenada. Su comunidad no ha dudado en volcarse con ella y darle sus mejores consejos para intentar ayudar a su mascota.

Tras el duro comunicado, Melodie publicó una imagen de Milán muy sonriente mirando a cámara con un tierno mensaje: "Lo amo con todo mi corazón". Ahora, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' espera que con los tratamientos que le está administrando a su perrito funcionen y la artrosis no vaya a más.