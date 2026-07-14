Natalia Sette 14 JUL 2026 - 13:13h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' acude de urgencias al hospital tras despertar con la mitad de la cara deforme

Melodie Peñalver explica el motivo de su desaparición y se sincera sobre el momento que atraviesa

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Melodie Peñalver se enfrenta a una racha sumamente complicada y angustiosa. Si hace apenas unos días conmovía a su comunidad al revelar que su perrita se iba a tener que someter a una dura operación , ahora ha sido la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ la que ha tenido un contratiempo. La influencer ha tenido que acudir a urgencias tras amanecer con el ojo muy hinchado.

La creadora de contenido, que hace semanas tuvo otro contratiempo médico , ha tenido que acudir de urgencia a un centro médico tras sufrir un alarmante y repentino problema físico. La de Elche ha compartido la noticia a través de sus ‘stories’ de Instagram, donde primero ha subido un vídeo explicativo que ha encendido todas las alarmas.

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En las imágenes compartidas por la influencer se puede observar claramente cómo uno de sus ojos presenta una severa y notable inflamación que se extiende por buena parte de su rostro. “Me he levantado con el ojo así y como se está inflamando más pues en urgencias estoy”, ha relatado de lo más sincera a sus fieles seguidores.

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La gravedad del brote alérgico o de la infección le ha causado un evidente dolor y malestar que la ha llevado a ponerse de inmediato en manos de los profesionales sanitarios. “Tengo ese lado hasta deformado de la hinchazón”, ha confesado asustada ante la evolución tan rápida que ha tenido.

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Por suerte, el equipo médico ha actuado con rapidez y ya le ha pautado el tratamiento pertinente para intentar rebajar la dolencia lo antes posible. “Me han mandado una crema con cortisona para que me ponga en la zona del ojo y la cara”, ha explicado Melodie sobre las pautas que debe seguir estrictamente durante las próximas horas.

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A pesar del agobio que supone verse la cara desfigurada, la joven intenta mantener la calma mientras vigila de cerca su evolución. “Si en dos días no mejora tendré que volver para que me vean más a fondo así que por aquí todo OK de momento”, ha concluido para tranquilizar a sus fans.