El cantante y su esposa, que han gestionado su relación con absoluta discreción, pasaron por el altar en julio del año pasado

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Pablo López y Laura Rubio están a punto de dar un nuevo paso en su historia de amor. Después de años manteniendo su relación alejada de los focos y tras casarse en secreto en Madrid, el matrimonio está esperando su primer hijo.

Este miércoles, 7 de octubre, días después de que el programa 'Mamarazzis' avanzara la noticia, se han publicado las primeras imágenes del cantante y su esposa luciendo su embarazo.

Tal y como explica 'Diez Minutos', la pareja fue fotografiada cuando se disponía a entrar en el Movistar Arena de Madrid para asistir al concierto de Silvio Rodríguez. Ambos, que aparecen de lo más sonrientes, acudieron acompañados por los padres de ella, con quienes el cantante mantiene una buena relación.

Por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. Tampoco se sabe el sexo del bebé ni cuándo llegará al mundo, aunque todo apunta a que la pareja dará la bienvenida a su primogénito en la primavera de 2027.

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Su boda

El cantante y Laura Rubio se casaron en Madrid el 19 de julio de 2025, en una ceremonia religiosa celebrada en la Basílica de Jesús de Medinaceli. El enlace fue íntimo y contó solo con familiares y amigos muy cercanos. No hubo grandes nombres de la industria musical ni compañeros de 'La Voz', el programa en el que ambos se conocieron.

El cantante eligió para la ocasión un traje azul marino grisáceo combinado con una camiseta negra, mientras que Laura lució un vestido blanco entallado, sin mangas y con escote asimétrico. La celebración siguió el mismo patrón que había definido su relación. Absoluta discreción y ningún anuncio previo.

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Las primeras fotografías de la boda provocaron en aquel momento los primeros rumores sobre un posible embarazo. La silueta de Laura en una de las imágenes hizo que comenzaran las especulaciones, aunque su entorno se encargó entonces de negarlas tajantemente. "Es rotundamente falso", aseguraron a '¡Hola!' desde el entorno del artista pocos días después del enlace.

Su historia de amor

Ambos se conocieron en 2017, cuando Laura se presentó como concursante de 'La Voz' y Pablo López ejercía como coach. El cantante eligió a Laura para formar parte de su equipo y ella consiguió avanzar hasta las semifinales del concurso. Aquella experiencia profesional dio paso a una amistad y, con el tiempo, a una relación sentimental.

Durante años ambos evitaron confirmar que eran pareja. De hecho, en 2020, durante el confinamiento, Laura apareció accidentalmente en uno de los directos que Pablo realizaba desde su casa. Aquella escena se convirtió en una de las primeras pistas de la relación.

Uno de los momentos que hizo evidente que entre ellos existía algo más que una amistad se produjo en 2022. Ambos fueron fotografiados besándose en un palco del Santiago Bernabéu durante un partido de la Champions League.

Hasta entonces, el cantante había sido extremadamente cuidadoso con su vida sentimental. La aparición de aquellas imágenes supuso la confirmación pública de una relación que ambos habían preferido mantener en privado.