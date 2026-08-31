Claudia Martínez da a luz a su primera hija en común con Mario González

Natalia Sette 31 AGO 2026 - 09:15h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' dan la bienvenida a su pequeña Valentina y publican el primer posado familiar

Claudia Martínez estalla tras ser acusada de “hacer de menos” al hijo de Mario González

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Claudia Martínez y Mario González ya sostienen en brazos a su primera hija en común. Tras semanas de dulce espera, mucha preparación y muchos nervios, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha dado a luz a la pequeña Valentina. Una esperadísima llegada que pone el broche de oro definitivo a su historia de amor y que la pareja ha querido anunciar llena de emoción a través de un emotivo comunicado conjunto en sus redes sociales.

"Ya está aquí el amor de nuestras vidas", ha escrito Claudia emocionada sobre el primer posado familiar. En la instantánea publicada, la pareja sonría de oreja a oreja mirando a su bebé, que descansa tranquila en los brazos de su madre. "Tus papis te aman princesa", ha continuado escribiendo.

La llegada al mundo de la recién nacida culmina un proceso que comenzó el pasado mes de marzo cuando la parejita anunció por sorpresa el embarazo . Desde aquel momento, los exconcursantes de ‘Supervivientes’ han hecho partícipes a sus seguidores de cada pequeño avance: desde las reacciones al test positivo, las ecografías o el baby shower celebrado en junio , hasta las dudas e inquietudes propias del proceso.

Minutos después de hacer pública la llegada al mundo de la pequeña, Claudia ha dado las primera declaraciones sobre cómo fue el nacimiento. "Perdón por la desaparición, estamos asimilando y disfrutando mucho todo. El viernes fisuré la bolsa y ayer nació la bebita, al final la luna llena sí que la despertó (pero el día 28 sigue siendo de mi hermano), ha explicado la influencer.

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La exconcursante de 'Supervivientes' estaba convencido de que Valentina llegaría el día 28 y que compartiría cumpleaños con su tío. La fecha probable de parto era el 2 de septiembre y aunque la propia Claudia declaró "que la bebé estaba muy agustito dentro de su madre", al final se terminó adelantando unos días. El día 29 de agosto ha marcado un antes y después definitivo en la vida de los enamorados, y no pueden estar más felices.

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Este nacimiento representa la victoria de un amor que ha sabido sobreponerse a las adversidades. A lo largo de sus tres años de relación, Claudia y Mario han atravesado intensos altibajos y etapas de distanciamiento. De hecho, la propia catalana confesó que Valentina fue concebida cuando aún no habían hecho pública su última reconciliación.

Hoy, la pareja deja atrás las crisis del pasado para comenzar la etapa más importante de sus vidas. Mario vuelve a experimentar la paternidad, mientras que Claudia se estrena en el universo de la maternidad. Con Valentina en brazos, la pareja celebra haber formado la familia con la que siempre soñaron.