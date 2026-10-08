Lorena Romera 08 OCT 2026 - 12:50h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha dedicado a su mujer unas emotivas palabras al estar separados en su primer aniversario de boda

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Un año después de darse el 'sí, quiero' en las playas de Honduras durante la emisión de la anterior edición de 'Supervivientes All Stars', Tony Spina ha dedicado unas emotivas palabras a Marta Peñate para conmemorar su primer aniversario de bodas. Sin embargo, la pareja no ha podido celebrar este día tan especial juntos, ya que Marta se encuentra nuevamente lejos, participando de nuevo en el reality.

A través de sus redes sociales, el italiano ha querido acortar los kilómetros que le separan de su mujer con una emotiva carta. Junto a una recopilación de imágenes de su enlace en los Cayos Cochinos -donde se les ve emocionados firmando en el altar de madera, cortando la tarta nupcial y sellando su amor en la arena-, el colaborador ha hecho balance de primer año de casados.

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"Hoy hace un año de ese 'sí, quiero'. Mi sueño realizado, el de tener mi propia familia", ha comenzado escribiendo el televisivo. Con la naturalidad que les caracteriza, el pizzero ha reconocido que las circunstancias no fueron las idóneas para el enlace que él hubiera imaginado: "No fue la boda soñada, ya que estábamos lejos y sin nuestros seres queridos, pero así somos nosotros, impredecibles".

A pesar de no haber contado con la presencia de sus familiares y amigos más cercanos en Honduras, la pareja estuvo arropada por el equipo del programa, sus compañeros de edición y el propio alcalde de los Cayos Cochinos, que ejerció de oficiante en una ceremonia de lo más emotiva.

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En su dedicatoria, Tony Spina se ha desecho en halagos con su ahora mujer: "Le doy las gracias a Dios por ponerte en mi camino. Eres mi todo, contigo a mi lado me siento completo y no necesito nada más. Te echo muchísimo de menos y estoy contando los días para verte y volver a estar juntos. Me encantaría que hoy estuvieras a mi lado, pero recuperaremos a tu regreso. Te amo".