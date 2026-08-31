Equipo Outdoor 31 AGO 2026 - 17:11h.

La ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha compartido una reflexión sobre el amor durante su escapada a Fuerteventura junto a Tony Spina, en un momento muy especial para la pareja

Marta Peñate estalla tras los comentarios que ponen en duda su quimioterapia

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Marta Peñate ha compartido con sus seguidores un álbum de fotos de su escapada a Fuerteventura junto a Tony Spina, con imágenes de playa, comidas tranquilas y momentos de complicidad en pareja. La ganadora de 'Supervivientes All Stars', que hace unos días explicó el motivo por el que llevaba unos días desaparecida de las redes, ha aprovechado estos días para desconectar por completo junto a su novio.

"La mejor lección que te puedo dar en la vida de amor es: elige a la persona correcta, una persona con la que seas tú sin ocultar nada de ti, la persona con la que sepas que podrás pasar el resto de tu vida porque sabes que para esa persona tú eres su familia", ha escrito la canaria junto a las imágenes del viaje. Un mensaje que cobra un significado especial teniendo en cuenta el año tan difícil que ha atravesado junto a Tony, marcado por un embarazo ectópico y un tratamiento de quimioterapia.

Durante estos meses, Marta ha destacado en varias ocasiones el papel fundamental que ha jugado su pareja, con quien ha compartido todo el proceso médico. Marta y Tony se conocieron en 2020 en ‘La Casa Fuerte’, y desde entonces han compartido tanto los momentos más divertidos de su relación como un largo y complicado camino hacia la maternidad, marcado por varios intentos de reproducción asistida y momentos muy duros que, según han reconocido ambos en distintas ocasiones, les han unido todavía más como pareja.

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Entre las paradas del viaje, la pareja ha visitado la conocida playa de las Palomitas, además de disfrutar de cenas románticas y atardeceres frente al mar durante toda la escapada. Se han alojado en el Paradisus by Meliá Fuerteventura, un hotel de lujo situado en primera línea de la playa de Sotavento, dentro del parque natural de Jandía, que cuenta con 363 habitaciones, 40 de ellas suites, y una piscina de agua salada con vistas al océano Atlántico.

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Con este viaje, Marta y Tony demuestran que, pese a las dificultades, siguen encontrando espacio para disfrutar de la vida juntos y para reforzar el vínculo que les ha ayudado a sobrellevar esta etapa tan complicada. Su reflexión sobre el amor resume a la perfección el momento que atraviesa la pareja: la certeza de haber encontrado en el otro a esa persona con la que afrontar cualquier adversidad, sin máscaras ni pretensiones.