Lorena Romera 09 SEP 2026 - 09:00h.

La ganadora de 'Supervivientes All Stars' presume del regalo tan especial que le ha hecho

Marta Peñate disfruta de París junto a su madre: el tierno álbum de fotos de su viaje

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Marta Peñate está en un momento de cambios. Tras semanas de incertidumbre médica, la ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha dado por finalizadas de forma favorable las sesiones de quimioterapia a las que se estaba sometiendo por su embarazo ectópico. "Se me quedaron células del embrión repartidas por el cuerpo... células que no tienen que estar ahí porque a la larga se convierten en cancerígenas", explicó la canaria en su momento. Para celebrar el final del tratamiento, su madre le ha hecho un regalo muy especial.

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Aunque las sesiones han concluido, la influencer continúa bajo estricto seguimiento médico y debe someterse a controles y revisiones periódicas para garantizar que todo evoluciona según lo previsto. Este seguimiento no le impedirá retomar sus proyectos profesionales, ya que se encuentra lista para embarcarse en un nuevo reto televisivo: su regreso a Honduras.

En esta nueva aventura dentro de 'Supervivientes All Stars', su papel será completamente inédito. Marta Peñate pondrá rumbo al programa junto a Rubén Torres para asumir el rol de capitanes de los dos equipos. Pese a que vivirán la experiencia en las mismas condiciones extremas de aislamiento, clima y falta de comida que el resto de concursantes, ambos contarán con un estatus especial.

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Como han adelantado al anunciar su vuelta, tendrán en sus manos tomar decisiones decisivas que cambiarán el rumbo del reality. Para poder compaginar esta exigente experiencia con su salud, la pareja de Tony Spina se someterá a análisis y pruebas médicas una vez a la semana directamente desde los Cayos Cochinos, asegurando un control continuo de su evolución.

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En medio de esta mezcla de alivio por su recuperación y entusiasmo por su regreso a 'Supervivientes', que es para ella "como un parque de atracciones", Marta Peñate ha enseñado el regalo que le ha hecho su madre por terminar su quimioterapia: un elegante anillo de plata adornado con una gran piedra azul en el centro, rodeada por pequeños brillantes. Un símbolo imborrable del apoyo incondicional de su familia en ese momento tan complicado de su vida.