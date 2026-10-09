Lorena Romera 09 OCT 2026 - 16:00h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha dado a luz a su primer hijo, en común con Juan José Peña

El ex de Alma Bollo ha compartido un entrañable vídeo de su primogénita conociendo a su hermano

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Aguasantas Vilches y Juan José Peña ya son padres de su primer hijo en común. La pareja ha anunciado la llegada de Ángel a través de sus respectivos perfiles de Instagram, donde han compartido las primeras imágenes tras el parto y la emotiva reacción la hija de Alma Bollo al conocer a su hermano en la habitación del hospital.

A sus 6 años, la hija de la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' se ha convertido en hermana mayor y ha protagonizado una preciosa estampa al acercarse tímidamente a la cuna del recién nacido. Un momento cargado de emoción que su padre ha inmortalizado para hacer partícipes a sus seguidores:

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"Jamás pensé que mi corazón podía estar tan sumamente dividido con el mismo amor para dar, no puede caber en mí más felicidad y por eso solo le puedo dar gracias a Dios por regalarme un nuevo motivo para seguir luchando y sonriendo día tras día", ha escrito el andaluz.

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Por su parte, Aguasantas, finalista de 'GH VIP' en la edición que ganó Belén Esteban, ha mostrado otra de las caras más emotivas de esta llegada: la reacción de su madre -que atraviesa dificultades de salud cognitivas- al percatarse del gran parecido del bebé. "Es calvo, como su padre", ha dicho entre risas.

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La influencer también ha presumido del especial regalo con el que su chico la ha recibido tras el parto: un enorme ramo de flores y una gran caja repleta de jamón ibérico. Un detalle que ella ha agradecido con un mensaje de lo más romántico en redes sociales: "Te amo con todas mis fuerzas".

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"Lo que te amo, Dios mío. Gracias, y mil gracias, por bendecirnos de esta manera", ha respondido el que fuera pareja de Alma Bollo. Sin duda, un momento mágico para Aguasantas y Juan José Peña, que afrontan esta etapa de su vida con mucha ilusión.