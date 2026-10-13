Lorena Romera 13 OCT 2026 - 11:15h.

La finalista de 'GH VIP' aclara por qué continúa ingresada tras sufrir complicaciones en el parto

Aguasantas y Juan José Peña se convierten en padres: el tierno vídeo de la hija de Alma Bollo conociendo a su hermano

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Días después de dar la bienvenida a su primer hijo en común, Aguasantas Vilches y Juan José Peña continúan ingresados en el hospital. Tras las incesantes preguntas de sus seguidores, la que fuera finalista de 'GH VIP' ha explicado el motivo por el que todavía no han recibido el alta. A través de Instagram, la joven ha roto su silencio para relatar el complicado parto que ha vivido tras vivir una serie de complicaciones.

"Gracias a Dios por permitirme vivir lo que estoy viviendo. Gracias a nuestra familia por ser y estar, a todas esas personas que han orado por todo el proceso y a todos vosotros por querernos. Os presentamos a nuestro niño. Aunque no ha sido nada fácil y solo Dios sabe lo que hemos pasado, ha merecido la pena. Os quiero, familia", escribía la influencer en la publicación en la que presentaba en sociedad a su pequeño. Pero todavía quedaba por llegar el post más desgarrador.

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El complicado parto de Aguasantas

Tal y como ha contado en sus redes, Aguasantas y su bebé sufrieron una complicación médica que afortunadamente detectaron a tiempo: "Mi niño venía con dos vueltas de cordón en el cuello y una en el hombro, y gracias a que Ángela se dio cuenta a tiempo, todo cambió".

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La joven ha querido agradecer el trabajo de esta profesional, que no era su matrona pero decidió involucrarse al máximo tras atender de cerca su caso y comprender lo que estaba ocurriendo: "Yo llevaba siete días con contracciones. Ahora sé que mi hijo quería nacer antes, pero no podía… Una cesárea era lo último que me esperaba vivir, pero al final era lo que tenía que ser".

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A pesar de haber vivido horas de mucha incertidumbre y miedo, Aguasantas reconoce que aún está digiriendo todo lo sucedido: "Podría contaros con pelos y señales cómo pasó todo y cómo lo viví, pero todavía estoy asimilando muchas cosas. Aún me cuesta encontrar palabras para explicar todo lo que sentí. Hoy solo puedo dar gracias por tener a mi niño conmigo".

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Tras estas palabras y al comprobar que la joven continúa hospitalizada, su bandeja de entrada se ha llenado de mensajes de preocupación por su estado de salud y la del recién nacido. Tal ha sido la alarma que se ha generado que la propia Aguasantas ha grabado un story desde la cama del hospital, con el pequeño Ángel descansando sobre su pecho, explicando detalladamente la razón de su permanencia en el centro:

"A ver, vamos a hablarle a la gente y decirle que todo está bien, que simplemente estamos aquí un par de días más porque nos ha pillado el fin de semana y el festivo", ha señalado la televisiva, dando estas declaraciones junto a su bebé. "Hasta mañana no le terminan de hacer la prueba del oído, pero está todo bien", ha señalando, revelando que está previsto que hoy mismo reciban el alta hospitalaria.

Con estas palabras, la exconcursante de 'GH VIP' ha querido tranquilizar a su comunidad, aclarando que se trata únicamente de un tema logístico debido a la festividad y que está previsto que este mismo lunes puedan volver a casa, dando comienzo a esta nueva etapa de sus vidas.