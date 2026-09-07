El impresionante posado de Aguasantas sin ropa en la recta final de su embarazo

Natalia Sette 07 SEP 2026 - 18:15h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha dejado sin palabras a todos sus seguidores al publicar unas impresionantes instantáneas junto a Juan José Peña

La respuesta de Juan José Peña cuando le preguntan por qué enseña tanto a su hija en común con Alma Bollo en redes

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Aguasantas entra en la recta final de su embarazo con un espectacular posado sin ropa. Tras celebrar su cumpleaños por todo lo alto, la exconcursante de ‘GH VIP’ ha dejado sin palabras a todos sus seguidores al publicar unas impresionantes instantáneas junto a Juan José Peña con unas emotivas palabras dirigidas a él y a su bebé.

La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha querido dejar plasmado estos últimos momentos junto a su pareja antes del nacimiento de Ángel, su primer hijo en común. Para ello, la influencer ha contratado a una fotógrafa especializada en embarazos y retratos familiares, para que le hiciera un reportaje fotográfico tierno y atrevido al mismo tiempo.

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El escenario escogido ha sido la playa, uno de los lugares favoritos de Aguasantas. Para las fotos, la andaluza ha escogido dos ‘outfits’. El primero, un conjunto rojo de top y falda, romántico y con mucho vuelo. El segundo, una parte de arriba de cota de malla plateada y un pantalón de traje ‘oversize’, algo más arriesgado y atrevido.

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Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de sus seguidores no han sido las fotos con estos ‘outfits’, si no las instantáneas en las que aparece de la forma más natural posible: desnuda. Las imágenes son atrevidas y al mismo tiempo muy naturales. En ellas, Aguasantas se tapa el pecho con una mano, mientras que con la otra se sujeta el vientre.

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Su comunidad no ha tardado en reaccionar con comentarios en los que afirman que el reportaje es precioso y que debería imprimirlas para ponerlas en su casa. Su chico no ha podido evitar tampoco dedicarle unas palabras de admiración al ver el resultado de las imágenes. “La Santy me lleva poniendo loco 2 meses con los muebles de la habitación, no tiene bastante conmigo que también al suegro. Luego hacemos estas fotos y estaría montándole muebles 1000 vidas más porque no puedo estar más orgulloso de la mujer que tengo a mi lado”, ha escrito con su humor característico.

Juan José se ha deshecho en halagos hacia Aguasantas, que pronto lo convertirá en padre por segunda vez. “Que dificil es tener tu personalidad tu cara y tu manera de querernos a todos especial y diferente al resto. Te amo más que a nadie”, ha terminado diciendo cariñoso. Por su parte, la andaluza también le ha mandado un mensaje junto a las imágenes.

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“Qué bonito mirar estas fotos y pensar en todo lo que hemos vivido juntos y en todo lo que nos queda por vivir. El mar, nosotros, esta barriga y una etapa que vamos a recordar toda la vida”, ha escrito con total honestidad. “Y aunque tengo muchas ganas de que llegue nuestro niño, también me da pena que esta versión de nosotros dos esté a punto de cambiar. Pero qué suerte que sea contigo”, ha dicho, admitiendo que, aunque conocer a su hijo es lo que más desea ahora mismo, también echará de menos ser solo dos.