El último plan de Aguasantas y Juan José Peña antes de ser padres: “Está teniendo contracciones”

Natalia Sette 05 OCT 2026 - 12:43h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha querido hacer un último plan días antes de llegar a su fecha probable de parto

Juan José Peña se sincera sobre cómo se siente al tener que pasar tiempo separado de su hija con Alma Bollo

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Aguasantas y Juan José Peña están a punto de convertirse en padres. La exconcursante de ‘GH VIP’ está a muy pocos días de salir de cuentas y está empezando a tener contracciones. Antes de ser una familia de cuatro y comenzar esta nueva etapa, la pareja ha querido hacer un último plan juntos aprovechando los últimos momentos de calma.

Hace algunas semanas, tras publicar un espectacular posado sin ropa, la creadora de contenido compartió con sus seguidores su fecha prevista de parto: el 7 de octubre. A dos días de dar a luz, a Aguasantas le entraron ganas de darse un baño en la playa y Juan José Peña, queriendo complacerla, la llevó de inmediato y le grabó un tierno video.

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“Probablemente último baño antes de ser madre. A ella le apetecía y allí fuimos”, puso en el video donde se ve a una Aguasantas muy feliz dentro del agua, tocándose la barriga y subiendo los brazos a modo de victoria. Tras pasar la tarde en la playa, el andaluz desvela que las contracciones le han empezado: “Ahora está teniendo contracciones después de todo el día de ayer en calma”.

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Esto solo indica que están a punto de dar la bienvenida a su pequeño y tenerlo en brazos. Sus seguidores, que han seguido todo el proceso de su embarazo, están actualizando sus redes sociales a cada momento, expectantes por el nacimiento del bebé. Para tranquilizar a su comunidad, Aguasantas subió esta misma mañana una foto junto a su chico con un divertido mensaje.

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“Nuestro hijo dice que no va hacer lo que la gente quiera, que todavía no quiere nacer”, ha escrito entre risas. Cuando anunció que la fecha probable de parto era el 7 de octubre, sus seguidores le advirtieron que no aguantaría hasta ese día, que tenía la barriga demasiado baja. De hecho, la mayoría dedujo que el nacimiento no pasaba de finales de septiembre.

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No obstante, parece que el bebé está muy cómodo dentro de la barriga de su madre, pues por lo que parece no hay indicios de que vaya a nacer en las próximas horas. “Nos está poniendo loquitos desde bien pronto”, ha terminado diciendo Aguasantas sobre una imagen de ella junto a Juan José.