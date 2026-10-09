Lorena Romera 09 OCT 2026 - 18:03h.

La presentadora y la exbailarina se darán el 'sí, quiero' tras casi cuatro años de relación: los detalles de su boda

La despedida de soltera de Sandra Barneda: "Nunca había estado aquí, me han engañado durante días"

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Sandra Barneda y Pascalle Paerel se darán en apenas unas horas el 'sí, quiero'. Tras hacer pública la fecha de su enlace, la presentadora de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' y su pareja han estado compartiendo en Instagram los preparativos de su boda: desde la prueba de menú y maquillaje, hasta confesar el motivo por le que eligieron esta fecha, el 10 de octubre, para pasar por el altar.

El significado mágico del 10.10.2026

Para Sandra y Pascalle, el día elegido no fue fruto del azar. "La vida está llena de señales. De momentos que unen caminos. De elecciones que van más allá de la razón. Nosotras elegimos la fecha para casarnos, pero quizá fue ella la que nos encontró a nosotras", confesaba la comunicadora en sus redes.

La razón clave para fijar el día de su boda el 10 de octubre de 2026 (10.10.2026) radica en la numerología:

Al observar la cifra, destacan dos dieces y dos unos.

El tercer diez se obtiene al calcular la cifra raíz del año 2026 (2 + 0 + 2 + 6 = 10).

Al simplificar cada uno de esos tres dieces (1 + 0 = 1), surge la potente combinación del 111.

En la numerología, el 111 es considerado un "número ángel", una cifra maestra que "simboliza los nuevos comienzos, la alineación y la fuerza de las decisiones que nacen del corazón". Para ellas, casarse en este día es la confirmación definitiva de que su unión está predestinada.

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La condición indispensable de Pascalle para casarse

Organizar una boda en un plazo tan ajustado no era tarea sencilla, pero la presentadora tenía muy claro su planteamiento: "Es muy poco tiempo para organizar una boda, pero no quiero estar un año y medio pensando en una boda. Es un estrés, una obsesión... que solo vives para preparar la boda, que he dicho no".

A la hora de definir la localización del enlace, Pascalle Paerel puso una condición indispensable y con un toque de humor antes de dar el visto bueno a celebrar la boda en territorio español: "Mi pareja, futura mujer, que es holandesa, me dijo: 'vale, pero yo me caso en España si hace buen tiempo'. Así que espero que haga buen tiempo".

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El motivo que las lleva al altar

Más allá de fechas y preparativos, ambas tienen muy claras las razones de su paso por el altar. "El verdadero motivo por el que me caso es haber encontrado a la persona. Es que no hay más. Una vez encuentras a la persona, hay que ser valiente, porque casarse es ser valiente. Hay que apostar de verdad, ese compromiso. Es decir, el 'sí quiero' con la persona que tú crees que es la persona, y yo la he encontrado. Y estoy muy feliz", expresaba la también escritora, finalista del 'Premio Planeta'.

Por su parte, Pascalle destaca la versatilidad y la esencia de la presentadora: "Creo que Sandra es un camaleón. Tiene muchísimas facetas diferentes: tiene un gran corazón, un lado muy ambicioso y un toque cañero. Con ella no creo que me vaya a aburrir nunca".

El maquillaje de Sandra Barneda: un look natural con volumen y brillo

Para la prueba de maquillaje de su gran día, la presentadora ha apostado por una propuesta muy cuidada y natural. Su objetivo principal es conseguir un acabado "bien puesto" que parezca sutil a simple vista, pero que detrás mantenga una elaboración minuciosa y profesional.

En el rostro, la preparación comenzó con el cuidado de la piel mediante un sérum hidratante para aportar luminosidad, seguido de una base adaptada a su tono de piel. En la mirada, la máscara de pestañas se convierte en su elemento imprescindible, ya que le apasiona el efecto de dejarlas perfectamente separadas y definidas.

Para los labios, optará por una combinación de perfilador y un labial que aporta un toque jugoso y sedoso, dejándolos "listos para besar". El proceso del rostro concluyó con la aplicación de un spray fijador para garantizar la máxima durabilidad del maquillaje a lo largo de toda la celebración.

Respecto al peinado, aunque prefiere mantener en secreto el diseño definitivo, la conductora de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' ha explicado que busca potenciar al máximo el volumen y el brillo de su melena.

El menú: guiños entre España y Holanda y mucho dulce

La pareja acudió a la degustación del catering acompañada por dos amigas para seleccionar la propuesta gastronómica completa, compuesta por primeros, segundos, postres y vinos. La filosofía de la catalana para este banquete se centra en ofrecer una comida apetitosa y muy cuidada donde prime la calidad del producto y el disfrute de los invitados, combinando dinamismo y diversión a lo largo de los diferentes pases.

A lo largo del menú se incluyeron tanto bocados fríos como calientes, con técnicas elaboradas y variadas. Además, la propuesta contará con múltiples guiños culturales a las raíces de ambas, sobre los que la propia Sandra bromeó comentando que en algunos platos "ganará Holanda" y en otros "ganará España".

Tras probar toda la selección, Pascalle reconoció que los postres fueron su parte favorita. La escritora, conocedora de lo mucho que le pierde a su chica el dulce, ha solicitado una sorpresa en la repostería. Eso sí, una cosa está clara: habrá chocolate sí o sí.

Con la fecha elegida, el menú cerrado y las pruebas de maquillaje y peinado superadas con éxito, la cuenta atrás ha llegado a su fin. Sandra Barneda y Pascalle Paerel se darán el 'sí, quiero' mañana mismo en una celebración repleta de magia, emociones y sorpresas.