Lorena Romera 09 OCT 2026 - 10:00h.

El exparticipante de 'LIDLT' se emociona con la inesperada acogida de su nuevo proyecto profesional

Borja Silva enseña el impactante resultado de su rinoplastia: su antes y después

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Borja Silva está viviendo un momento de lo más ilusionante. El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha dado un salto profesional con el lanzamiento de su primer libro, titulado Contradicciones y acompañado por el revelador subtítulo "el caos que me hizo despertar". Para su total sorpresa, la acogida del público no ha podido ser mejor: en sus primeros días, la obra se ha posicionado en el número uno de los más vendidos en la categoría de 'ensayos' en Amazon, situándose en lo más alto de las listas literarias.

Sorprendido y emocionado por la respuesta de su comunidad, el que fuera concursante de 'Supervivientes' no ha tardado en compartir su alegría en redes sociales con un mensaje directo: "No doy crédito, estamos en el TOP 1 de ensayos literarios. Mil millones de gracias, familia".

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La sinopsis del libro del exconcursante de 'Supervivientes'

Alejado del formato tradicional de los libros de autoayuda, el novio de Almudena Porras define esta obra como un viaje de sus propias vivencias y sombras. En la sinopsis de Contradicciones, el autor reflexiona sobre el origen de las páginas:

"No escribí este libro porque tenga respuestas. Lo escribí porque durante mucho tiempo tuve demasiadas preguntas. Contradicciones nace del desastre, de las pérdidas, de los vacíos y de todos esos momentos en los que uno ya no sabe si está avanzando o simplemente intentando sobrevivir. Es un recorrido íntimo por las experiencias que me obligaron a detenerme, mirarme de frente y cuestionar muchas de las cosas que creía saber sobre el amor, el dolor, el éxito, los complejos, la soledad y la necesidad de sentirse suficiente".

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Asimismo, el autor aclara que no busca dar lecciones ni fórmulas mágicas para la vida, sino conectar a través de las dudas compartidas:

"Este no es un manual de crecimiento personal. Tampoco pretende enseñarte cómo vivir, decirte qué debes sentir ni ofrecerte una fórmula para arreglar tu vida. Son reflexiones nacidas de mis propias contradicciones: de querer soltar y seguir agarrado, de buscar respuestas mientras dudaba de todo, de necesitar a los demás y, al mismo tiempo, aprender a sostenerme. Puede que no estés de acuerdo con algunas páginas. Puede que otras te incomoden. Y quizá encuentres en ellas pensamientos que alguna vez tuviste, pero nunca supiste cómo expresar".

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Con este debut literario, Borja Silva inicia un nuevo capítulo profesional respaldado por un éxito de ventas inmediato que consolida su conexión con el público tras su paso por 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'.