Borja Silva cambia de registro y anuncia su nuevo proyecto profesional: "Llevo dos años trabajando en esto"
El exconcursante de 'Supervivientes' desvela su nueva andadura profesional y pide ayuda a sus seguidores
Almudena Porras y Borja Silva reaparecen juntos tras confirmar su crisis
Borja Silva ha decidido dar un giro radical a su futuro laboral. Tras darse a conocer en 'La isla de las tentaciones' y vivir una de las experiencias de su vida en 'Supervivientes', el novio de Almudena Porras ha desvelado el ambicioso plan en el que lleva volcado desde hace más de dos años. Cansado de guardar el secreto, el andaluz ha anunciado su nuevo proyecto profesional, celebrando con ellos la noticia y pidiéndoles ayuda.
Tras hacer pública su crisis sentimental, el televisivo reaparecía junto a su chica en una publicación que confirmaban que, tras unos días separados, volvían a encontrare para disfrutar de una romántica escapada a Tenerife. Unos días de paz en las islas que les han servido para reconectar tras unos días un tanto convulsos para ellos.
"Lo primero. Estoy triste porque mi futura mujer ya se ha ido a su casa", comienza señalado el que fuera tentador de 'La isla de las tentaciones' a través de sus stories. Una romántica declaración con la que podría dar a entender que ese bache ya formaría parte del pasado y que Almudena sigue siendo un pilar fundamental.
Y más ahora, a punto de dar uno de los pasos más importantes de su vida. Y es que Borja Silva ha decidido lanzarse al mercado editorial publicando una obra propia. "Me he pegado dos años escribiendo un libro", ha revelado con orgullo. "Lo terminé de escribir hace siete meses o así. Tiene su esqueleto, tengo todo cómo quiero hacerlo, lo tengo en mente, tengo la idea de la portada...", ha señalado ilusionado.
Esta andadura literaria supone un salto gigante respecto a lo que hasta ahora conocíamos de su andadura profesional. "Es un libro al que le he puesto mucho amor, mucha dedicación", ha asegurado, definiendo este manuscrito como algo íntimo, ideal "para aquellas personas que tengan interés en la lectura, quieran conocerme un poquito más, mi punto de vista de la vida, filosofar un poquito...".
Borja Silva pide ayuda para la publicación de su libro
Pero no todo es tan fácil como parece. Tras hacer el anuncio, el que fuera compañero de Darío Linares en 'Supervivientes', ha aprovechado para pedir ayuda y consejo a sus seguidores: "El único problema es que no sé editar una portada. Cualquier persona que sepa sobre edición que quiera hacerme la portada, que me escriba. Y sobre todo la maquetación".
"Voy a hacer una autopublicación, no lo voy a hacer con ningún tipo de editorial, lo voy a hacer yo por mi cuenta", ha revelado Borja Silva, que no podría estar más emocionado ante este nuevo camino profesional. Eso sí, consciente de que esto podría traer cola, el novio de Almudena Porras ha aclarado que se trataría de un "trabajo remunerado".