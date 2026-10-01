Borja Silva enseña el impactante resultado de su rinoplastia: su antes y después

Natalia Sette 01 OCT 2026 - 12:39h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y su novia, Almudena Porras, se quedan en shock al ver el resultado final de su nueva nariz

Borja Silva muestra su cambio físico tres meses después de su paso por ‘Supervivientes’

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Borja Silva por fin ha podido ver con sus propios ojos el resultado de su rinoplastia. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ pasó por quirófano hace una semana para corregir un defecto en su nariz que le impedía respirar con normalidad y de paso reducir sus dimensiones. Ahora, ha compartido con sus seguidores el antes y el después.

Antes de su operación, el influencer explicó a través de su Instagram que antes de entrar a ‘Supervivientes’, su otorrino le dijo que si quería respirar bien sin recurrir a medicación, tenía que someterse a una operación, y así lo hizo. Una semana después de pasar por quirófano, Borja y Almudena Porra, su novia, han podido ver por fin el resultado.

“Aquí tenemos el resultado de la rinoplastia ultrasónica sin cicatrices de Borja. Como veis, aunque está muy inflamado el resultado pinta a que va a ser espectacular. Y desde el principio va respirando”, ha escrito el cirujano encargado de su operación junto al video donde se ve cómo le quita todo el vendaje.

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La primera persona que ve cómo ha quedado su nueva nariz fue su chica, que se quedó en completo shock. “Mira la cara de ella, está flipando”, dice Borja antes de poder verla por él mismo. La andaluza no puede ni siquiera cerrar la boca: “Es muy fuerte, es que tienes otra mirada”. Su chica asegura que la cara entera le ha cambiado, aunque solo se ha operado la nariz, siente que su mirada y su boca también es diferente.

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El momento más esperado llega cuando a Borja le ponen un espejo delante y puede ver su nueva cara. Al igual que su chica, se queda flipando con el resultado. “Esto es una locura”, dice completamente atónito. “Eres el Brad Pitt de la isla”, le responde el cirujano entre risas, coincidiendo en que el resultado es espléndido.

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El profesional le explica que este no es el resultado final. La cirugía se hizo sin la intención de que quedará ninguna cicatriz, es por ello que todavía está algo inflamado y va tener que llevar durante dirás unas tiras en la nariz. Aún así, el exconcursante de ‘Supervivientes’ no puede estar más feliz con su nueva cara, y más sabiendo que va a poder respirar bien por primera vez en toda su vida.