Borja Silva se somete a una rinoplastia y desvela cómo está siendo el postoperatorio

Natalia Sette 28 SEP 2026 - 18:57h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' pasa por quirófano por un problema de salud y cuenta cómo está siendo el postoperatorio

Borja Silva muestra su cambio físico tres meses después de su paso por ‘Supervivientes’

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Borja Silva ha decidido ponerle solución a un problema que lleva años arrastrando. El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, tras explicar las dificultades a las que se enfrenta por su TDAH , ha pasado por quirófano para someterse a una rinoplastia y ha compartido con sus seguidores cómo está siendo el postoperatorio.

El exconcursante de ‘Supervivientes’ grabó un vídeo antes de entrar a quirófano para explicarle a sus seguidores el motivo de su operación. “Respiro mal. Antes de ir a ‘Supervivientes’ el otorrino me dijo que tenía el tabique muy desviado”, comenzó diciendo. Borja tenía dos opciones: medicamentos para la descongestión de por vida o someterse a una rinoplastia.

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El influencer optó por la segunda alternativa para zanjar el problema de raíz y se puso en manos de profesionales. “Le hemos quitado el dorso, le hemos puesto un soporte y todo ello sin cicatrices. Es una nariz muy natural”, contaba el cirujano en un video publicado donde se enseña cómo fue el preoperatorio.

Nada más salir de quirófano, el influencer grabó el estado en el que se encontraba. “Ya me han partido la nariz. Me he apuntado a un combate de la UFC y en el primer combate me han reventado”, ha dicho con su característico humor pero claramente afectado por la operación.

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Transcurridas las primeras horas, el valenciano se ha sincerado sobre las sensaciones físicas que arrastra tras la cirugía. “No me duele la cara, no me duele la nariz aunque no me quiero mover porque sale mucha sangre”, ha confesado ataviado todavía con los tapones y las vendas propias de la operación.

El descanso por las noches también se ha convertido en una auténtica pesadilla durante las primeras jornadas de recuperación. “No he dormido prácticamente nada, es un puto coñazo”, ha lamentado el influencer ante la dificultad de conciliar el sueño debido a las molestias en las vías respiratorias.

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Para Borja, la sequedad bucal y la congestión nasal están siendo las principales desventajas de la recuperación. “La sensación es rara. Me ahogaba por los mocos, al respirar por la boca se me secaba y tenía que beber mucha agua y me levantaba mucho para ir al baño”, ha explicado al detalle.

A pesar de todo esto, el creador de contenido asegura que lo de menos es el dolor: “Es como tener un resfriado. Dolor del 1 al 10 un 2, una molestia general”. Eso sí, el hinchazón y los morados son evidentes en su rostro. “Estoy un poco morado por la zona de los ojos y tengo la cara deformada. Parezco el señor Patata”, ha bromeado.

Confiado en que evolucione rápidamente en los próximos días, el novio de Almudena Porras espera con ganas el momento de quitarse el vendaje para ver el resultado de su nueva nariz. “Tengo ganas de lavarme bien la cara, arreglarme, es que estoy horrible”, ha concluido entre risas sobre sus ganas de verse recuperado al cien por cien.