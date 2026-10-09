Natalia Sette 09 OCT 2026 - 17:08h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se rompe en llanto al sincerarse sobre cómo se siente al tener problemas de salud

Marina García responde a los comentarios sobre su delgadez y hace alusión a Belén Esteban

Compartir







Marina García no está pasando por su mejor momento. Hace algunas semanas, su pareja Jesús Sánchez compartió con todos sus seguidores que a la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ le habían dado varios síncopes y se estaba sometiendo a rigurosas pruebas para saber el diagnóstico. Ahora, la influencer ha roto a llorar y se ha sincerado sobre cómo se siente.

Marina rompió su silencio hace algunos días para hablar por primera vez sobre su salud y confesar que le seguían haciendo pruebas para descubrir qué le pasaba y por qué se desmayaba con tanta frecuencia. Sus seguidores no han dejado de preguntarle desde entonces y la creadora de contenido ha aparecido llorando en sus ‘stories’.

“Familia me preguntáis cada día que como me encuentro de los desmayos, y yo como no quiero dar la tabarra de "enferma" ni mucho menos ser la penas, pues me lo voy quedando para mí”, ha comenzado diciendo en un sincero comunicado. Su perfil está plenamente centrado en la moda y el ‘lifestyle’ y no quiere interrumpir su habitual contenido a cada rato para hablar de sus problemas de salud.

PUEDE INTERESARTE El importante mensaje de Marina García sobre su relación con Jesús Sánchez

Aún así, se ha parado un instante para actualizar a su comunidad y tranquilizarlos. “Estoy bien, controlando mucho mi alimentación, haciendo muchas comidas, pequeñas pero muchas para que no me den los bajones que me dan”, ha explicado con honestidad. Sin duda, su vida ha dado un giro radical desde que empezó con los síncopes pues ha tenido que adaptar su estilo de vida.

Canal de Whatsapp de Telecinco

“La tensión igual siempre, en 10/6, soy una persona hipotensa, a veces siento que voy a cámara lenta literalmente”, ha desvelado. No obstante, lo que más le ha costado es tener que renunciar a hacer deporte, un hábito que le hacía desconectar y sentirse bien consigo misma.

“El deporte sigue sin tener cabida en mi vida, escucho mucho a mi cuerpo y lo conozco, sé que después de las mil pruebas un médico me va a decir que voy a tener que aprender a vivir con esto, estoy al 80% segura”, ha dicho con tristeza. Lo más importante para Marina es sin duda su bienestar y si debe renunciar al deporte lo hará pero es una decisión que le pesa mucho.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

“Tendré que plantearme el deporte de otra manera distinta, y es lo que más pena me da. Pero bueno aún no tenemos diagnóstico, os iré contando, gracias siempre”, ha terminado diciendo agradeciendo el apoyo de sus seguidores. Poco después publicó una imagen llorando, mostrando la realidad de cómo se siente. “Una lloradita y a seguir”, ha puesto para acompañar a la imagen.

Ahora, lo que más desea es que tras todas las pruebas que le han realizado, los médicos puedan llegar a un diagnóstico y un tratamiento que la haga recuperar la normalidad de su día a día.